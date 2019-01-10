Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi Leicester City'den sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Malili sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin 2018-2019 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Diabate, yarın Sivasspor'un Antalya kampına katılarak saat 15.00'te sözleşme imzalayacak. Fransa'da dünyaya gelen 23 yaşındaki Diabate, ülkesinde EA Guingamp'ta futbola başladı. Ardından ülkesinde Ajaccio'ya transfer olan Diabate, son olarak İngiltere'de Leicester City forması giydi.