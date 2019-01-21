Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, kupaya önem verdiklerini söylerken, isimlerini çeyrek finale yazdırmak istediklerini söyledi. Ligde ikinci yarının ilk maçında Antalyaspor karşısında takımın iyi bir futbol ortaya koyduğunu dile getiren Orhan Taşçı, ''Oyun olarak baktığımızda üç puan ile ayrılmamız gereken bir maçtı. Antalyaspor karşısında üstün bir futbol ortaya koymamıza rağmen gol bulamayınca bir puana razı olduk. Deplasmanda 1 puanı kazanç hanesinde düşünmemiz lazım. Şimdi bu maçı unutarak yarın Akhisarspor ile oynayacağımız kupa maçını düşünmemiz gerek. Türkiye kupasına önem veriyoruz. İlk maçta kendi evimizde 2-1 yenilmemiz her şeyin bittiği anlamına gelmez. Biz tura inanıyoruz. Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaparak İstikbal Mobilya Kayserispor ismini çeyrek finale yazdıracaktır'' dedi.

YOLCULUK BUGÜN

Antalyaspor maçı sonrasında bu kentte konaklayan İstikbal Mobilya Kayserispor, bugün 15.05 uçağı ile İzmir'e gidecek. İzmir'den karayolu ile Manisa'ya geçecek olan kafile maç saatini beklemeye koyulacak. Kayseri ekibi maçı oynadıktan sonra İzmir'e geçerek geceyi burada geçirecek. Takım, 24 Ocak Çarşamba günü 07.15 uçağı ile Kayseri'ye dönecek. İstikbal Mobilya Kayserispor, ilk maçta kendi evinde 2-1 mağlup olduğu Akhisarspor ile son 16 Turu rövanş maçı için yarın saat 18.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'na çıkacak.