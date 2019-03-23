Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe, mali açıdan kritik bir eşikte. Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri anlattığı ekonomik darboğazdan çıkmanın formülü başlatılacak yardım kampanyası. Zaman dar, ancak Fenerbahçe yönetimi, camiasına güveniyor. Tek bir şahsın cebinden çıkan paranın kulüp kasasına konulmasına izin vermeyen UEFA, sarı-lacivertlilerin talebini makul karşıladı. Ali Koç’un da açıkladığı gibi, önümüzdeki günlerde resmen başlatılacak olan kampanyaya yapılacak bağış miktarı kadar, katılım sayısı da önemli. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray’ın benzer çalışmalar yaptığını hatırlatan Fenerbahçeli yöneticiler “Ancak bu hareketler çok küçük meblağlarda kaldı. Zaten sadece taraftarların katılımı söz konusuydu” hatırlatması yaptı.

Yasak gelebilir

Kulübe yaklaşık 900 milyon nakit girdisi sağlayan Başkan Ali Koç başta olmak üzere tüm yönetimin elini bir kere daha taşın altına koyacağı belirtilen bu harekete Fenerbahçeli işadamlarının da yüksek meblağlı katılımları bekleniyor. UEFA’yla yapılan anlaşma çerçevesinde mayıs ayına kadar olan sürece eksi 30 milyon avroda girmesi gereken kulüp an itibarıyla eksi 90 milyon avroda. Toplanması gereken rakam 60 milyon avro. Bir milyar liraya ulaşabileceklerini düşünen sarı-lacivertliler, projeye yüzde 90 onay veren UEFA’dan kesin karar gelir gelmez harekete geçecek. Proje onaylanmaz ya da amaca ulaşılamazsa Fenerbahçe’nin transfer yasağına varan yaptırımlara maruz kalması söz konusu.

VALBUENA BEKLEMEDE

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mathieu Valbuena, İstanbul’da kalmak istediğini söyledi. F.Bahçe’de mutlu olduğunu belirten 34 yaşındaki Fransız yıldız “Hedefleri olan bir kulüpteyim ve ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Teklifler alsam da önceliğim F.Bahçe” ifadesiyle yönetime haber yolladı.

ÖNCELİK STOPERDE

Neustädter’i gözden çıkaran, Skrtel’i de kalmaya ikna edemeyen Fenerbahçe, transferde önceliği stoper vermiş durumda. Ki bu anlamda Milan’la sözleşmesi bitecek Cristian Zapata’yı şimdiden bağlandı. Milannews sitesi, Kolombiyalının yıllık iki milyon avrodan iki senelik imza için Fenerbahçe’yle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Gerçek yeri ofans

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Elif Elmas, millî forma altında attığı gollerle manşetlere çıktı. Makedonya’nın Letonya’ya karşı oynadığı maçın 23. dakikasında oyuna giren 18 yaşındaki Elif, 29 ve 90’da ağları havalandırarak 3-1’lik galibiyetin mimarı olarak alkış aldı. Avrupa’nın önemli kulüpleri tarafından izlenen Elif’i tebrik edenlerin başında Ali Koç ve Ersun Yanal gelirken, Makedonya’nın hocası Igor Angelovski’nin açıklamaları dikkat çekti. Elif’i 10 numara olarak görevlendiren Angelovski “Onu defansif olarak oynatmak yanlış. Gerçek performansını göstermesi için ofansa yakın olmalı” yorumu yaparak Ersun Yanal’a mesaj yolladı. Yanal öncesi ilk on birin gediklisi olan Elif, sonrasında forma giymekte zorlanmaya başlamıştı.