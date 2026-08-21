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MasterChef eleme adayı kim oldu? 20 Ağustos 2026 dokunulmazlığı kazanan takım

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MasterChef eleme adayı kim oldu? 20 Ağustos 2026 dokunulmazlığı kazanan takım
Fotoğraf Başlığı MasterChef eleme adayı kim oldu? 20 Ağustos 2026 dokunulmazlığı kazanan takım

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi 20 Ağustos Perşembe akşamı ekranlara geldi. Kırmızı ve mavi takımın zeytinyağlılar konseptiyle karşı karşıya geldiği bölümün ardından MasterChef eleme adayları, bireysel dokunulmazlığın sahibi ve dokunulmazlığı kazanan takım merak konusu oldu.

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da takım oyunları devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle ilerleyen yarışmanın 20 Ağustos tarihli bölümünde yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Gecenin sonunda takım oyununun yanı sıra bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve eleme oylaması da gerçekleştirildi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te 20 Ağustos akşamı oynanan haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyununu kırmızı takım kazandı. Yarışmacılar bu kez zeytinyağlılar konseptinde karşı karşıya geldi. Menüde zeytinyağlı enginar, vişneli sarma, kabak çiçeği dolması, balkabağı sinkonta ve zeytinyağlı ıspanak kökü gibi yemekler yer aldı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 20 Ağustos 2026 dokunulmazlığı kazanan takım
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 20 Ağustos 2026 dokunulmazlığı kazanan takım

Sürenin tamamlanmasının ardından şefler hazırlanan tabakları tek tek değerlendirdi. Gecenin sonunda rakibine üstünlük sağlayan kırmızı takım haftanın ikinci takım dokunulmazlığını da elde etti. Böylece mavi takım bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı. Bu oyunda bireysel dokunulmazlığı Hasan Alp kazandı ve bir eleme adayını belirledi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 20 Ağustos 2026 dokunulmazlığı kazanan takım
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 20 Ağustos 2026 dokunulmazlığı kazanan takım

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 20 Ağustos 2026 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın 3. ve 4. eleme adayları Gül ve Simge oldu. Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları, eleme potasına girmemek için önce bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Şeflerin yarışmacılardan armut kullanarak tabak hazırlamalarını istediği etapta değerlendirmeler sonucunda Hasan Alp bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 20 Ağustos 2026 dokunulmazlığı kazanan takım
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 20 Ağustos 2026 dokunulmazlığı kazanan takım

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Hasan Alp, eleme adayı olarak Gül'ün ismini verdi. Ardından mavi takım yarışmacıları arasında yapılan eleme oylamasında en fazla oyu alan Simge, haftanın 4. eleme adayı olarak potaya girdi. Böylece daha önce belirlenen Ayşe ve Koray'ın ardından eleme potasındaki isimler Ayşe, Koray, Gül ve Simge oldu.

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Editör : İREM ÖZCAN
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