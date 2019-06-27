Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Koç yönetiminde yeni yapılanmaya giden ancak geçtiğimiz sezon kadro mühendisliğindeki hamleleri olumsuz sonuç veren Fenerbahçe yeni sezonda benzer hataları tekrarlamak istemiyor. Ancak bunu yaparken de kadro fazlası isimlerden kurtulması gerekiyor. Geçen sezon büyük beklentilerle kiralanan ancak hayal kırıklığı ile sonuçlanan Benzia, Slimani ve Ayew ile yollar ayrılmıştı. Sözleşmesi biten Şener Özbayraklı ve Soldado ile yeni mukavele yapılmamış, Valbuena ile de anlaşma sağlanarak vedalaşılmıştı. Bunlara bir sene daha mukavelesi olan Mehmet Topal eklendi. Gözler diğer isimlere çevrildi.

Tatlı ayrılık olsun!

Koç yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği gerek performans olarak yeterli bulunmayan gerekse maliyet olarak çok yüksek ücretler alan isimlerle tatlı ayrılmak istiyor. Kim mi bunlar? Bekleneni veremeyen Reyes, Frey ile eski görüntüsünün çok uzağında olan Alper Potuk ile İsmail Köybaşı... Kameni’yi ise ayrı bir yere koymak gerekiyor. 2 milyon avroluk ücreti başka bir kulüpte bulamayacağı için tabiri caizse yattığı yerden para kazanan tecrübeli eldiven geçtiğimiz sezonlarda anlaşmalı ayrılığa da sıcak bakmamıştı. Ancak bu isimlerin hepsiyle pazarlıklar devam ediyor. İsmail Köybaşı ve Alper Potuk’ta problem olmayacak gibi.

Mehmet Topal'dan 2,2 milyon avroluk fedakarlık

Dile kolay! Yedi sezon parçalı formayı giyen Mehmet Topal, sarı-lacivertlilere veda etti. Mukavelesi sürmesine rağmen ve senelik 2 milyon 250 bin avro kazanmasına rağmen yönetimle anlaşarak yolların ayrıldığını belirten Topal “Özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar sebebiyle ne kulübüme ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için, zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım” özetini çıkarıp bundan sonraki süreçte cevap hakkı doğmadığı sürece konuşmayacağını belirtti. Topal, yönetimden taraftara, takım arkadaşlarına ve Samandıra Tesislerinde görev yapan emekçi abla ve ağabeylerine kadar herkese teşekkür etti.

Kartal’a hazır!

Yollarını Fenerbahçe’yle ayıran Mehmet Topal hemen Beşiktaş’ın gündemine girdi. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak’ın, siyah-beyazlı kulübün idarecileriyle temasa geçtiğinin bilgisine ulaşıldı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki oyuncunun maliyetinin az olması, transferi cazip kılıyor. Ancak takımı gençleştirme planları yapan siyah-beyazlı yönetim ise bu transfere sıcak bakmıyor. Yine de son kararı Abdullah Avcı verecek. Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesi hâlinde yıllık ücret konusunda Mehmet Topal’ın menajeriyle yeni bir görüşme yapılacak. Avcı’nın millî takımın ardından Başakşehir’in başına geçtiğinde Türkiye’deki en iyi oyuncu olarak Mehmet Topal’ı gösterdiğini hatırlatalım.

Teşekkür mesajı

Sarı-lacivertli kulüp de resmî siteden Mehmet Topal mesajı yayımladı. Açıklamada kulübe 2012 yılından beri hizmet eden, önemli başarılarda katkısı bulunan oyuncuya hizmetleri için teşekkür edildi. Ayrılığın Fenerbahçe Kulübü ve Mehmet Topal için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Karagümrük devrede

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal için uygun şartlar oluşursa transfer teklifinde bulunacaklarını söyledi. Hurma “Fatih Karagümrük’te oynamasından gurur duyarım ancak Mehmet Topal’a çok önemli kulüplerden teklifler var. Şu anda bizim için zor bir transfer” dedi.