Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Saalfelden

Son yılların transferdeki en sessiz dönemini yaşayan Beşiktaş kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Douglas Pereira dos Santos’la üç yıllığına anlaşmaya varıldı. Gökhan Gönül’ün sık sık sakatlanması sebebiyle sağ bek bölgesine alternatif arayan siyah-beyazlılar, Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Douglas’ın Beşiktaş’tan kazanacağı yıllık ücret ise sezon başına 800 bin avro olacak. Yirmi sekiz yaşındaki müdafaa oyuncusunun Barcelona ile olan sözleşmesi 1 Temmuz’da sona ermişti. Transferdeki sessizliğini Tyler Boyd’u renklerine bağlayarak bozan Beşiktaş böylelikle yaz dönemindeki ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu Douglas transferinde belirleyici oldu.

Hücumcu sağ bek

Tecrübeli çalıştırıcının Boyd transferinde olduğu gibi Douglas için de olumlu görüş bildirmesi üzerine yönetim transferi bitirdi. Sao Paulo’dan 2014 yılında Barcelona’ya transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Douglas, ardından Sporting Gijon, Benfica ve son olarak Sivasspor’da kiralık olarak forma giydi. Brezilyalı oyuncu sağ bek olmasına rağmen kanadın her bölgesinde görev verilmesi hâlinde oynayabiliyor. Kariyeri boyunca 242 müsabakaya çıkan Douglas, 15 gol 20 asiste imza attı. Serie A’da 109, La liga’da 24 defa forma giyen savunma oyuncusu, Süper Lig’de ise 32 maça çıktı. Geride kalan sezonda üç gol atıp 7 golün de asistini yaparak hücumda da çok etkili bir sağ bek olduğunu gösteren Sambacı, transferde büyük kulüplerin ilgisini çekmişti.

AHMET KAVALCI KONUŞTU

Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, transfer gündemini değerlendirdi. Kavalcı, özellikle İtalyan ekiplerinin takibindeki Dorukan ve Burak için “Hoca’mız her iki oyuncunun da gitmesini kesinlikle istemiyor. Dorukhan için de şu ana kadar gelen teklifler istediğimiz seviyede değil, çok uçuk bir teklif gelirse belki’’ diye konuştu. Kavalcı, Burak konusunda da çok net olduklarını ve kesinlikle takımda kalacağını söyledi. Beşiktaşlı yönetici ayrıca sol bek ve stopere de takviye yapılacağını belirtti.

SATIŞ LİSTESİNDEYDİ...

Siyah-beyazlılarda Kupa Amerika sebebiyle izinli olan Gary Medel de Avusturya’da kampına gecikmeli de olsa katıldı. Premier Lig’den talipleri olan ancak istenilen ücreti henüz bulmayan Şilili oyuncu ile yönetim pazarlık masasına oturacak. Oyuncunun maliyetinden de kurtulmak isteyen yönetim, Medel’e transferde kolaylık sağlayacak.

DOĞRU TERCİH

Yeni sezona Avusturya’da hazırlanan Beşiktaş’ta ilk basın toplantısı yeni transfer Tyler Boyd’dan geldi. 24 yaşındaki ABD’li kanat oyuncusu “Beşiktaş’tan teklif almak çok heyecan vericiydi. Benim için çok büyük bir fırsattı. Başka seçenekler de vardı ama Beşiktaş’ı tercih ettim. Bu tercihi yaptığım için çok mutluyum. Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Harika ve çok büyük bir kulüp. Bundan dolayı çok mutluyum. Burada bulunmak benim için çok büyük bir zevk. Her şey pozitif gidiyor. Çok iyi bir grup, çok kaliteli oyuncular var. Şampiyonluğun Beşiktaş için her zaman birinci ve tek hedef olduğunu biliyorum. Bu beklentilerin farkındayım. Yapmamız gereken şey takıma güvenmek. Kendi oyun planınıza ve felsefenize odaklanmak” diye konuştu.

Karşılaştırmaya karşı

Boyd, Başakşehirli Edin Visca ile tarzlarının benzerliğiyle ilgili “Başka bir oyuncu ile mukayese edilmek istemiyorum. Kendi kalitem ve bir stilim var” dedi. Kanatta oynamayı sevdiğini belirten Tyler Boyd, takım arkadaşı Ricardo Quaresma’nın tecrübelerinden faydalanacağını söyledi.