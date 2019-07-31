Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019-20 sezonuna alternatifli bir kadroyla girmek isteyen sarı lacivertlilerde en büyük eksik stoper mevkisi olarak görülüyor.

Stoperde ilk 11'de oynayacak 2 oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Danimarka milli takımından Kjaer'in partneri Mathias Zanka ile anlaşma sağladı.

Kulübü Huddersfield ile de görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe'nin transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Huddersfield formasıyla Premier Lig'de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.