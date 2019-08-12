Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğrayan ve Ada’da mutsuz olduğu bilinen Türk asıllı oyuncu Mesut Özil’in kariyerini ABD’de sürdürebileceği öğrenildi. MLS takımlarından DC United’dan teklif alan Mesut’un bu teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu olduğu belirtildi. Yıldız oyuncuları Wayne Rooney’nin Phillip Cocu’nun çalıştırdığı Championship ekibi Derby County’ye transfer olmasının ardından DC United yönetiminin Mesut’u ABD’ye davet ettiği ifade edildi.



Değeri 25 milyon avro

Arsenal cephesinin de Premier Lig’in en çok kazanan oyuncusu olan ve teknik direktör Unai Emery ile bir türlü yıldızı barışmayan Mesut’un yüksek ücret yükünden kurtulmak için bu transferde kolaylık sağlaması bekleniyor. Otuz yaşında olan ve Arsenal ile 2021’e kadar mukavelesi bulunan Mesut Özil’in aktüel piyasa değeri ise 25 milyon avro. Tecrübeli isim 2013’te 47 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’den Arsenal’e gelmişti.