Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Geçtiğimiz sezon Fabri’nin Fulham’a transferi sonrasında Liverpool’dan kiralık olarak kadroya katılan Loris Karius, geldiği günden itibaren siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Alman kaleci bu sezona da kötü başlamış ve sekiz maçta kalesinde tam 16 gol görmüştü. Takımın toparlanmasıyla birlikte Karius da kendine geldi. Alman file bekçisi son beş maçta sadece bir gol yerken, yaptığı kritik kurtarışlarla da galibiyetlerde önemli rol oynadı. Antalyaspor deplasmanında 86. dakikada mutlak bir gole mâni olan Karius, Denizlispor maçında da Rodallega’nın frikik vuruşunu 90 diye tabir edilen köşeden çıkarmıştı. Kurtarışlarının yanı sıra savunmanın paslaşmasına da başarıyla katkıda bulunan 26 yaşındaki kaleci için yönetim düğmeye bastı.



> İndirim istenecek

Alman file bekçisinin bonservisini almak için harekete geçildi. Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibi Liverpool ile Karius’un bonservisini almak için görüşmelere başlayacak. Kiralık sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan başarılı kalecinin 7 milyon avroluk satın alma opsiyonu ise yönetimi zorluyor. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın önümüzdeki günlerde İngiliz kulübünün yetkilileriyle görüşerek bonservis bedelinde indirim isteyeceği öğrenildi. Görüşmede Karius’un Beşiktaş’ta forma giymekten ve Türkiye’de yaşamaktan çok mutlu olması koz olarak kullanılacak. Siyah-beyazlı yönetimin her ihtimale karşı alternatif isimler de belirlediği ve eski kalecileri Fabri’nin de listede olduğu gelen haberler arasında.



TESİSLER BÖYLE ELDEN GİTTİ

Orman’ın borcu Çebi’den istendi

Beşiktaş Kulübü, Akatlar No. 1903 tesislerinin Beşiktaş Belediyesi tarafından geri alındığını KAP’a bildirmişti. Elde edilen bilgilere göre eski yönetimin yıllardır kira ödemesi yapmaması sebebiyle oluşan 28 milyon liralık borcu Beşiktaş Belediyesi yeni yönetimden istedi. Bu duruma kızan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin herhangi bir ödeme yapmayı kabul etmemesiyle tesisler belediye tarafından geri alındı.



ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Atiba sevinci

Siyah-beyazlılar Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken bir süredir tedavi gören Atiba takımla birlikte çalışmalara başladı. Millî takımlarından dönen ve izin yapan Elneny, Boyd, Güven, Muhayer ve Ersin’in yer almadığı idmanda Diaby takımdan ayrı koşu yaptı.



BEŞ TALİBİ VAR

Muhayer savaşı

Beşiktaş’ta bu sezon sadece Göztepe maçında ve altı dakika şans bulabilen Muhayer Oktay’ın talibi çok. Süper Lig kulüpleri Ankaragücü, Gazişehir, Denizlispor, Göztepe ve Antalyaspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.