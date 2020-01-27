Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ikinci yarıya iyi başlangıcı Konya deplasmanında da sürdürdü. Bulduğu üç golle İstanbul'a galibiyetle dönmeyi başaran sarı-kırmızılılar zirveyi kovalamaya devam etti. Maça iki taraf da bu sezonki karakteristik oyunlarıyla başladı. Galatasaray kendi yarı sahasında bolca hazırlık pası yaparak, boşluk aradı, ev sahibi ise sıkı alan savunmasıyla önce pozisyon vermemeyi hedefledi. Bu yüzden ilk dakikalarda tempo oldukça düşüktü. Ancak Aslan'ın ilk golü sonrası Konyaspor daha açık oynayınca tempo giderek arttı. Fatih Terim Linnes yerine Mariano'yu tercih etmişti. Brezilyalı sağ bek 'Gidecek mi kalacak mı?' sorularının sıkça gündeme geldiği bu dönmede, bulduğu forma şansını etkisiz bir oyuna rağmen bir asistle değerlendirdi.

Üç puan, üç kayıp…

Sağdaki partneri Feghouli'nin âdeta kayıpları oynadığı maçta sarı-kırmızılıların yüzünü ortalar sonrası gelen goller güldürdü. 26'da Emre Akbaba'nın akıl dolu derinlemesine pasıyla çizgiye inen Ömer yerden içeri kesti. Falcao kontrolün ardından hemen şutunu yolladı. Defansa da çarpan top ağlara gitti: 1-0… 39'da bu sefer Saracchi soldan içeri kesti. İlk golün mimarı olan Emre, önce rakiplerinden sıyrıldı, sonra köşeye vurduğu şutla farkı ikiye çıkardı: 2-0... 79'da Âdem sağdaki Mariano'yu gördü. Brezilyalı bekletmeden içeri kesti. Âdem başlattığı atağı kendisi bitirdi: 3-0... Evet, Galatasaray üç puanı kaptı ama sevinci de kursağında kaldı. Çünkü Falcao ve Saracchi sakatlanarak maçı tamamlayamadı, Lemina ise sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Falcao sırtlıyor

G.Saray'a geldikten sonra sakatlığından dolayı uzun süre forma giyemeyen ve eleştiriler alan Radamel Falcao forma giymeye başladıktan sonra gollerini sıralıyor. Süper Lig'in ilk yarısının 5-0 kazanılan son maçı olan Antalyaspor karşısında iki gol atan Kolombiyalı yıldız, geçen hafta Denizli'de de ağları havalandırmıştı. Dün de Konyaspor'a gol atan Falcao böylece G.Saray'ın son üç maçında dört gol buldu. Ligde 5 gole yükselen futbolcu maçın ardından, "Aldığımız 3 puan ve attığım gol için çok mutluyum" derken sakatlığı için, "O an adalemde bir rahatsızlık hissettim. Devam etmek, risk almak istemedim. MR'a girip daha sonra ne durumdayım göreceğiz" sözlerini kullandı.

KAYSERİ MAÇINDA YOK

Mario Lemina cezalı

∂ Galatasaray'ın ön liberosu Mario Lemina dün Konyaspor maçının ikinci yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı futbolcu takımının gelecek hafta Türk Telekom'da oynayacağı Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İKİNCİ YARIDA SAKATLANDI

Saracchi sıkıntısı

∂ G.Saray'ın ara transferi sol bek Saracchi dün de başarılı futboluyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı oyuncu karşılaşmanın ikinci yarısında çektiği bir şut sonrası adale sakatlığı yaşadı. Saracchi bu pozisyon sonrasında tedavi görse de maça devam edemedi.

AYKUT KOCAMAN:

İlk gol dengemizi bozdu

∂ Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Tam oyunu toparladığımızda ilk golü yedik ve dengeler bozuldu. Onların deplasman, bizim de iç saha sıkıntımız vardı. Sıkıntısını çözen Galatasaray oldu. Muslera engeliyle karşılaştık" açıklaması yaptı.