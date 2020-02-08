Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx

Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Serdar xx, Jailson xx, Dirar xx (Ferdi dk. 83 ?), Ozan xx, Gustavo xx, Tolga xx (Deniz Türüç dk. 46 x), Rodrigues xx (Mevlüt dk. 90+3 ?), Max Kruse xxx, Muriqi xx

Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Rami, Falette, Tolgay, Zajc, Mehmet Ekici

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Onur Bulut xx, Wellinton xx, Caulker xx, N’sakala xx, Siopis xx, Salih Uçan xx (Ceyhun dk. 46 x), Efecan xx (Mustafa Pektemek dk. 71 x), Djalma Campos xx, Bakasetas xx (Musa Çağıran dk. 79 x), Cisse xx

Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Tzavellas, Baiano, Emircan Altıntaş, Bammou, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Cisse (dk. 28 pen.) (Aytemiz Alanyaspor), Max Kruse (dk. 53 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Wellinton, Salih, Marafona, Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Altay, Serdar (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Cisse’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas’ın kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’a çarparak kornere gitti.

8. dakikada sol taraftan Rodrigues’in yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında sahip olan Kruse’nin düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasına çarparak dışarı çıktı.

15. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Rodrigues’in yerden ortaladığı topa kale önünde Muriç’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada Jailson’un ceza sahası içerisinde elle oynamasına hakem Ümit Öztürk, VAR’a danışarak penaltı kararı verdi.

25. dakikada Cisse’nin kullandığı penaltı atışını kaleci Altay kurtardı. Kullanılan penaltı atışında Altay’ın öne çıktığını tespit eden hakem Ümit Öztürk penaltıyı iptal ederek, tekrar atılması kararını verdi.

28. dakikada Cisse’nin tekrar kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Altay’ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

51. dakikada ceza sahası içinde Siopis’in Rodrigues’e yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.

53. dakikada Max Kruse’un kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1

59. dakikada Jailson’un Djalma Campos’a ceza sahası içi sol çaprazında yaptığı müdahaleye hakem Ümit Öztürk penaltı kararını verdi.

61. dakikada Cisse’nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci Altay kontrol etti.

78. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Morafana’da kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx

Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Serdar xx, Jailson x, Dirar xx, Ozan x, Gustavo xx, Tolga x, Rodrigues xx, Max Kruse xx, Muriqi x

Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Rami, Falette, Deniz Türüç, Tolgay, Zajc, Mehmet Ekici, Ferdi, Mevlüt

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Onur Bulut xx, Wellinton xx, Caulker xx, N’sakala xx, Siopis xx, Salih Uçan xx, Efecan xx, Djalma Campos xx, Bakasetas xxx, Cisse xxx

Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Tzavellas, Baiano, Emircan Altıntaş, Ceyhun, Musa Çağıran, Mustafa Pektemek, Bammou, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Cisse (dk. 28 pen.) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Wellinton, Salih, Marafona (Aytemiz Alanyaspor) Altay (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, 19. haftadaki Medipol Başakşehir ve geçen haftaki Trabzonspor maçlarındaki ilk 11'i sahaya sürdü.

Ersun Yanal, kalede Altay Bayındır'a şans verirken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson ve Nabil Dirar'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Luz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda ise Tolga Ciğerci ile Garry Rodrigues görev aldı. Santrfor arkasında Max Kruse'yi oynayan Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'e görev verdi.

Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısına iki futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu ile sakatlığı tam olarak düzelmeyen Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada kadroda yer almadı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transfer Simon Falette, ilk kez bir lig maçında kadroya dahil oldu.

Salih Uçan, Kadıköy'e yıllar sonra rakip olarak geldi

Aytemiz Alanyaspor forması giyen, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih Uçan, 9 yılı aşkın bir süre sonra Kadıköy'e rakip takım formasıyla çıktı.

Sarı-lacivertli takımda 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında forma giyen Salih, 21 Aralık 2010'da Bucaspor formasıyla rakip olarak Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de sahaya çıkmıştı.

Salih Uçan, bu tarihten sonra ilk kez başka bir takım formasıyla Kadıköy'de mücadele etti.

Erol Bulut'tan tek değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında tek değişiklik yaptı.

Bulut, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'inde forma giyen Junior Fernandes'i yedek oturttu. Erol Bulut, bu ismin yerine ilk 11'de Efecan Karaca'ya şans tanıdı.

Soğuk havaya rağmen tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, soğuk havaya rağmen tribünelerin büyük bir bölümünü doldurdu.

Maç saatinde hava sıcaklığı 0 derece ölçülürken, sarı-lacivertli taraftarlar şampiyonluk yolundaki önemli maçta takımını yalnız bırakmadı.

Aytemiz Alanyaspor'u destekleyeme gelen 150'ye yakın taraftar da deplasman tribünündeki yeri aldı.

Tribünlerden Sefa Kalya koreografisi

Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesi vefat eden tribün lideri Sefa Kalya'yı andı

Okul Açık Tribünü'nde ellerindeki sarı-lacivert kartonları havaya kaldıran taraftarlar, Sefa Kalya'nın da büyük bir fotoğrafını açtı. Fotoğrafın yanında da "Bizim Fenerbahçeliliğimizi, Yüreğimizden Söküp Atamazlar" yazılı dev bir pankart açıldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi Van'daki çığ felaketinde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, Fenerbahçeli futbolcular sahaya "Başımız Sağ Olsun Türkiye." yazılı pankartla çıktı.