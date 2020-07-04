Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, yarın evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son hafta deplasmanda Başakşehir ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında 3 puan alıp, kalan haftalarda ligde zirve yarışına dahil olmak istiyor.

Galibiyet hasreti 5 maç

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 4 kez berabere kalırken, 1 kez mağlup oldu. Aslan, Gençlerbirliği'ni evinde mağlup ettikten sonra DG Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

Bu sezon evinde 1 kez yenildi

Galatasaray, ligde bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda 15 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 1 kez de mağlup oldu. Aslan tek yenilgisini Başakşehir karşısında yaşadı. Evindeki müsabakalarda 28 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Marcao, antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı. Marcao’nun Trabzonspor maçında Ryan Donk ile defansın ortasında görev alması bekleniyor.

Devre arasında Monaco’dan kiralık olarak gelen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru’yu takımı hem sözleşmesi bittiği hem de yeni sezon hazırlık kampında görmek için geri çağırmıştı. Onyekuru bordo-mavililer karşısında maçta yer alamayacak.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Marcelo Saracchi, Ömer Bayram, Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli sınırda olan isimler. Bu 3 futbolcu sarı kart görmeleri halinde 31. haftada deplasmanda oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da sakatlıklarından dolayı sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ile cezalı olan Adem Büyük, Trabzonspor maçında olamayacak. Sakatlığı olan Radamel Falcao'nun durumları yapılacak son antrenmanın sonra belli olacak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 29 haftada 26 gol yerken, rakip fileleri ise 48 kez havalandırdı. Muslera'nın yokluğunda kalede yine 24 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk olacak. Ligin ilk yarısındaki maçta da kalede Okan görev almıştı.