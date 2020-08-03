Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Galatasaray, kabuk değişimine hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk gelirlerinden mahrum kalan sarı-kırmızılılar maliyetli oyuncularını satıp rahatlamak istiyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden Maicon, 1 milyon 430 bin avro karşılığında bir buçuk yıldır kiralık oynadığı en-Nassr’a gönderilmişti. Satış listesinde olan Belhanda, Feghouli ve Falcao gibi isimler ise sarı-kırmızılıların en büyük derdi olmuş durumda. Bu oyuncular kendilerine gelen teklifleri yetersiz buldukları için kabul etmiyor. Daha fazlasını istedikleri için de transferleri gerçekleşmiyor. Kaynak arayışındaki sarı-kırmızılıların umudu ise eski öğrencilerinde.

> Paralar Ada’dan

Cimbom, Porto’ya 6,5 milyon avroya sattığı Alex Telles’in sözleşmesine, bir sonraki satıştan yüzde on pay alma maddesi ekletmişti. Brezilyalı sol beki uzun zamandır takip eden Chelsea’nin Telles için 40 milyon avroyu gözden çıkardığı haberleri sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı. Bu durumda Galatasaray yaklaşık 3,35 milyon avro kazanacak. Benzer bir örnek de Ozan Kabak konusunda yaşanıyor. Bundesliga’da top koşturan genç yıldızı Liverpool istiyor. Eğer Ada ekibi Ozan’ı transfer ederse Cimbom 1,75 milyon avro yetiştirme bedeli alacak. Sarı-kırmızılılar Macion, Telles ve Ozan Kabak’ın kulüp değişikliklerinden yaklaşık 6,5 milyon avroluk bir gelir elde etmiş olacak.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Jesse’ye Denizli talip

∂ Galatasaray’da bekleneni veremeyen isimlerden biri olan Jesse Sekidika’ya Denizlispor talip oldu. Ege ekibinin Galatasaray yönetimine bu oyuncuyu kiralamak için resmî teklifte bulunduğu belirtildi. Nijeryalı oyuncu ikna edilirse transfer gerçekleştirilecek.

İmzalar tamam

∂ Galatasaray Kulübü, futbolcularına 60 milyon TL’lik bir ödeme yaparak borçsuzluk kâğıdını imzalatmayı başardı. Kulübe ihtarname çeken Feghouli de dâhil bütün oyunculardan imzayı alan sarı-kırmızılılar bu önemli belgeyi UEFA’ya gönderdi.