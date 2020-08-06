Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenebahçe, Gökhan Gönül transferini de resmen açıkladı. Saat 15.00 sularında stada gelen Gönül, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle son görüşmeleri yaptıktan sonra 4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formayı giydi. Gönül, kendisi için hazırlanan özel videoda, Fenerbahçe’nin Benfica maçında giydiği ve saha içinde yaşadığı korkunç sakatlık sonrası sakladığı 77 numaralı formayı önce öptü. Ardından da Mert Hakan Yandaş gibi 12 numaralı yeni sezon formasını giydi.

4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formasına kavuşan Gönül’ün, yeni sezonda da 77 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

Gökhan Gönül Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen açıkladı Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, siyah-beyazlı camiaya veda etti.