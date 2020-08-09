Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’a bir takviye daha. Şu ana kadar bir tek eski oyuncusu Arda Turan’ın transferini açıklayan sarı-kırmızılılar, uzun uğraşlar sonunda Omar Elabdellaoui transferinde de mutlu sona ulaştı. Yunan ekibi Olimpiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli sağ beki ikna etmek için yönetim, yaklaşık iki aydır yoğun mesai harcıyordu. Olimpiakos’un takımda tutmak istediği 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa’dan da talipleri olmasına rağmen Cim-Bom’un yaptığı üç senelik teklife ‘Evet’ dedi. Geçtiğimiz gün Olimpiakos formasını son defa UEFA mücadelesinde Wolverhampton karşısında giyen Elabdellaoui kısa bir tatil yapacak ve hafta ortasında İstanbul’a gelecek.

> Sağı kapatıyor!

Omar, sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren haberi ise “Olimpiakos'ta altı harika yıl geçirdim. Benim için çok zor bir seçim oldu. Takımda kalmam için benimle birçok defa görüşüldü ancak Galatasaray’dan reddedemeyeceğim bir teklif geldi ve ayrılmaya karar verdim” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulüple üç yıllık sözleşmeye imza atacak olan sağ kanat oyuncusu senelik 1 milyon avro alacak. Norveçli oyuncunun en dikkat çekici özelliği olarak temposu ve fizik gücü gösteriliyor. Sağ kanadı aktif olarak kullanan Omar’ın maç başı ortala koşu mesafesinin de yüksek olması artıları arasında.

28 yaşındaki Omar, 2017 yılından beri Olimpiakos forması giyiyor. Bu sezon Yunan ekibi ile toplam 47 maçta sahaya çıkan Omar bir gol bulurken iki de asiste imza attı, toplam üç gole katkı sağladı.

DERDİ BONSERVİS

Israrcı Belhanda

G.Saray'ın problemli oyuncusu Belhanda bedava ayrılmanın ve transfer olacağı takımdan imza parası almanın derdinde. Faslı oyuncu Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmede 1 yıl daha devam eden sözleşmesini tamamlamak istediğini ve bonservisi verilmedikçe hiçbir yere gitmeyeceğini ifade etti.