Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milan ya da Glimt

Süper Lig’i ikinci bitiren Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK’a elenen Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi misafir edecek. Koronavirüs testi pozitif çıkan ancak sonra negatife dönen Sergen Yalçın’dan mahrum olarak maça çıkacak temsilcimiz rakibini geçtiği takdirde play-off turunda İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla yine İstanbul'da karşılaşacak.

Mura veya PSV

Geçtiğimiz sezonu beşinci sırada tamamlayan ve tarihinde ilk defa Avrupa kupası vizesi alan Aytemiz Alanyaspor ise Norveç deplasmanında olacak. Yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi, play- off turuna kalması halinde saha avantajına sahip olacak. Aytemiz Alanyaspor, gruplar öncesindeki son turda Slovenya temsilcisi Mura veya Hollanda'nın güçlü ekibi PSV Eindhoven’dan biriyle karşılaşacak.

Williem II veya Rangers

Ön elemeye erken başlayan ve Neftçi Bakü’yü 3-1 ile geçen bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Türk Telekom’da Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i ağırlayacak. Fatih Terim yönetimindeki Aslanlar, rakibini geçmesi hâlinde Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda play-off maçına çıkacak. Dileğimiz üç maçımızı da kazanıp turlayalım ve ülke futboluna da puan kazandıralım.