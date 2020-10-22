Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Arsenal'dan ayrılıp MLS ekiplerinden DC United'a transfer olabileceği konuşuluyor.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmedi. İngiliz basını yıldız futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceğini iddia etti. Daily Star'ın haberine göre, MLS ekiplerinden DC United, Mesut Özil ile ilgileniyor. Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncunun kariyerine ABD'de devam edebileceği konuşuluyor.

MART AYINDAN BU YANA FORMA ŞANSI BULAMADI

Mesut Özil, Mart ayından bu yana herhangi bir maçta forma şansı bulamadı. Öte yandan Mesut Özil'in dışında Sokratis Papastathopoulos'un da takımdan ayrılacağı konuşuluyor.