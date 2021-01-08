Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bu sezon sakatlık ve yeni tip koronavirüs hastalığı geçirmesine rağmen ligde geride kalan iki sezondaki gol sayısına şimdiden ulaşmayı başarıp, takımını ayakta tuttu. Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 maçta 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydetti.
Toplam 23 gol attı
Ekuban, bu sezon ise ligin geride kalan 17 haftalık bölümünde 11 maçta forma giymesine rağmen, rakip fileleri 5 defa havalandırarak önceki sezonlardaki kadar gol kaydetti. Trabzonspor, takımın en skoreri olan Ekuban’ın gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp 13 puan topladı. Trabzon’da üçüncü sezonunu geçiren Ekuban toplam 23 gol kaydetti.