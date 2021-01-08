Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bu sezon sakatlık ve yeni tip koronavirüs hastalığı geçirmesine rağmen ligde geride kalan iki sezondaki gol sayısına şimdiden ulaşmayı başarıp, takımını ayakta tuttu. Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 maçta 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydetti.

Toplam 23 gol attı

Ekuban, bu sezon ise ligin geride kalan 17 haftalık bölümünde 11 maçta forma giymesine rağmen, rakip fileleri 5 defa havalandırarak önceki sezonlardaki kadar gol kaydetti. Trabzonspor, takımın en skoreri olan Ekuban’ın gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp 13 puan topladı. Trabzon’da üçüncü sezonunu geçiren Ekuban toplam 23 gol kaydetti.