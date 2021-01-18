Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe nihayet uzatmalı aşkı Mesut Özil’e kavuştu. Yaptığı büyük maddi fedakârlıklar sonrasında Arsenal ile sözleşmesini fesheden Mesut, Başkan Ali Koç’un gönderdiği özel jetle ailesiyle birlikte Londra’dan İstanbul’a geldi. Memleketi Zonguldak’ın plaka numarası 67 paylaşımında bulunan Mesut, 10 numaralı forma Samatta’da olduğu için sarı lacivertli takımda sezon sonuna kadar bu numarayı giyecek. Mesut Londra’dan yola çıkmadan önce ilk açıklamalarını yaptı.

Fit durumdayım

NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programına bağlanan Mesut "Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum" dedi. Fenerbahçeli olduğunu her zaman dile getirdiğini söyleyen Mesut “Çok mutluyum, heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım" dedi. Son döneme kadar Arsenal’de hep takımla çalıştığını söyleyen 32 yaşındaki oyuncu “Epeydir maç oynamıyorum ama fit durumdayım” dedi.

Garanti ücreti 4 milyon avro

Fenerbahçe'ye 3,5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcu senelik 4 milyon avro alacak. Maç başı 25 bin avro kazanacak. Yıldız oyuncu lig şampiyonluğu için 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de 250 bin avro bonus alacak. Ayrıca Özil'e, 5 milyon avro imza parası üç yılda taksitlerle ödenecek.

Hadi kardeşim

Mesut Özil'in Real Madrid'den takım arkadaşı Karim Benzema sosyal medyada, "Hadi kardeşim" ifadesini kullandı. Arsenal'den arkadaşı Ospina Özil'i alkışlayarak destek verirken, yine İngiliz ekibinden Lacazette ve Almanya Millî Takımı'ndan ve Ada'nın bilinen isimlerden Rüdiger de Özil için tebrik mesajları yolladı.

Fener’de 9 eksik

Ankaragücü karşısında cezalı Caner ve Mert Hakan’dan mahrum olan Fenerbahçe’de tedavileri devam eden Gökhan, Perotti, Sosa, Sinan, Tolga ve Sadık da forma giyemeyecek. Bir başka sakat Kemal Âdemi de kadroda olmayacak.

Szalai imzaladı

F.Bahçe yeni stoper Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Macar futbolcu için kulubü Apollon'a 1,6 milyon avro ödenecek, ayrıca 400 bin avro yetiştirme bedeli verilecek. Szalai de yıllık 750 bin avro kazanacak.

Şimdi de Vedat Muriç

Gerçekleşmesi zor Mesut Özil hayalinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriç için de nabız yokluyor. Sarı-lacivertliler Kosovalı yıldızı kiralık olarak geri alabilmek için Lazio’yu ikna etmeye çalışıyor.