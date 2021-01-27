Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, gelir gelmez iddialı açıklamalar yaptı. Blackpool’da başlayıp QPR’da devam eden kariyerinin tamamını İngiltere’de geçiren 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat, “Fenerbahçe’de oynamak benim için büyük bir meydan okuma” derken, “Büyük kulüplerde baskı olur, ben baskı altında oynamayı severim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte sahaya çıkmak, takıma faydalı olabilmek için sabırsızlanıyorum” ifadesinde bulundu.

Sahada konuşacağım

∂ Fenerbahçe taraftarının takımı coşkulu bir şekilde her zaman desteklediğini bildiğini aktaran oyuncu “Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Transfer sürecimin başından itibaren taraftarlar, sosyal medya hesaplarıma ‘Hoş geldin’ mesajları göndererek destek oldular. Onların tutkusuna sahada cevap vereceğim. Çok çalışıp, sahada doğru şeyler yaptığım takdirde onların mutlu olmasını sağlayacağıma inanıyorum. Bu yüzden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Benim için bir onur

∂ Mesut Özil’le aynı takımda olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunun da altını çizen Osayi, “Gençken onu izliyordum. Şimdi ise birlikte antrenman yapıp, beraber oynayacağım. Bu büyük bir onur, rüya gibi. Artık yapmam gereken çok çalışarak onun tecrübelerinden faydalanmak. Genç oyuncular için büyük yıldızlarla birlikte oynamak önemli bir şanstır. Bu şansı da çok çalışarak en iyi şekilde kullanmaya bakacağım” ifadelerini kullandı.

Mesut’un imzasını dünya izleyecek

İdmanı rekor kırdı

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni bugün 15.00’te Faruk Ilgaz Tesislerinde gerçekleştirilecek. Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu. Tören, FB TV ve kulübün YouTube kanalından da canlı yayınlanacak. Mesut’un ilk idmanın görüntüleri, YouTube Türkiye'de üst üste üç gün trendlerde bir numara olan tek spor içeriği oldu.

G.SARAY MAÇINDA 11’DE

Derbiye bileniyor

Takımla ilk idmanında 5’e 2’de yer alan Mesut Özil’e özel program uygulanıyor. Maç eksiği bulunan Özil, ekstra çalışmalarla güç depoluyor. Erol Bulut’un Mesut’a kademeli olarak forma vereceği, dünya yıldızının as kadrodaki ilk sınavını Galatasaray derbisinde vereceği belirtiliyor.

Fener, İrfan için pusuda

Belözoğlu devrede

∂ Transferde dengeleri altüst eden hamleler yapan Fenerbahçe’nin Fatih Terim’in hayallerini süsleyen İrfan Can Kahveci’ye kanca atması gündeme bomba gibi düştü. Başakşehir’in transferde eli güçlenirken Emre Belözoğlu’nun araya girmesinin Galatasaray’ın planlarını bozabileceği belirtildi.

Bulut forvet istiyor

∂ Galatasaray’ın takas tekliflerine sıcak bakmayan ve nakitte direnen Başakşehir’in Fenerbahçe’den Deniz’in bonservisinin yanı sıra Cisse ve Serdar Aziz’i istediği, bir miktar da para talep ettiği öne sürüldü. Ancak Kemal Ademi ve Cisse’yi gözden çıkaran Erol Bulut ise forvet transferi bekliyor.

KOÇ DÖNEMİNDEKİ

En iyi Fenerbahçe!

∂ Sezonun ilk yarısını 42 puanla ikinci sırada kapatan Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki en iyi dercesine imza attı. Sarı lacivertliler, ilk 20 hafta itibarıyla da 2015-16’daki 46 puanlık performansına ilk defa bu kadar yaklaştı.

ALKIŞ TOPLADI

Szalai sevinci

∂ Fenerbahçe formasıyla ilk imtihanını Kayseri maçında veren Attila Szalai, Erol Bulut’un yüzünü güldürdü. Macar stoper soğukkanlı duruşu, kendinden emin hamleleri ve pas oyunundaki etkinliğiyle hocasından tam not aldı.

YARIŞ KIZIŞTI

Forma ateş gibi

∂ Sarı lacivertlilerdeki transfer hamleleri forma savaşını körükledi. Yenilerin yeri garanti görünürken savunmada Marcell Tisserand ve Lemos’u, hücumda ise Enner Valencia, Mame Thiam ve Samatta’yı kulübe korkusu sardı.