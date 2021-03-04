Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı ile yedi maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, F.Bahçe yenilgisiyle şoke olmuştu. Zirveyle makası daraltan bordo mavililerin bugünkü rakibi ise bir başka İstanbul ekibi Kasımpaşa. Avcı adına ise bir anlamda özür maçı. Camiasını hem beklentiye sokan hem de Fenerbahçe maçında hayal kırıklığı oluşturan Avcı, yeniden lige tutunmak istiyor.

On maçlık seri

Karadeniz ekibi adına dikkat çeken deplasman karnesi. Bordo mavililer bu sezon dışarıda oynadığı 13 maçta sadece bir defa yenildi. Yedi maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor beş maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Dış sahada son yenilgisini 25 Ekim 2020'de F.Bahçe'ye karşı 3-1 ile alan Trabzon sonrasındaki 9 deplasman maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Ömür'den ziyaret

Bordo mavililer, Kasımpaşa maçının son idmanını yaparken uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Abdülkadir Ömür de koltuk değneğiyle tesislere geldi. Ömür Avcı ile bir süre özel olarak görüştü.