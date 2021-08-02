Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yeni sezona kabuk değiştirerek bambaşka bir Galatasaray olarak girmek isteyen sarı kırmızılılarda dün Teknik Direktör Fatih Terim basın mensuplarıyla bir araya geldi. Listesindeki isimlerden, tesislere kadar birçok farklı konudaki soruları tecrübeli teknik adam cevaplarken taraftarların en çok merak ettiği Morutan konusuna da açıklık getirdi. Terim, S. Bükreş’in orta sahası için “Morutan yeni gündemimize giren bir oyuncu değil. 2017’den beri takip ediyoruz. Çok da beğendiğim, istediğim bir oyuncu. Bizim de 10 numara olarak belirtilen bölgeye transfer yapma düşüncemiz var” dedi.

Kaan Ayhan olmadı

“Buraya gelmeden Selçuk ve Necati ile bir 10 numara izledik” diyen Terim “Morutan’ın geçenlerde yaptığı ‘Bilerek bir süredir iyi oynamıyorum. Bonservisim düşerse Galatasaray beni transfer edebilir’ şeklindeki esprili açıklamayı çok sempatik buldum. Şu ana kadar resmî bir teklifimiz olmadı. Ancak konuşulan, yazılan çizilen rakamlar (10 milyon avro) bizim çok üstümüzde. Kadro içinde farklı çözümler gündeme gelebilir’’ dedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca, defans bölgesine de takviye yapmak istediklerini Sassuolo’nun Kaan Ayhan’ı bırakmadığını ve ibrenin yabancıya kaydığını söyledi.

HER ZAMAN HAZIR

Melo uygun olursa gelir

∂ Fatih Terim, eski öğrencisiyle Melo ile ilgili “Çok özel bir oyuncu. Saha içi karakterini bir kenara koyduğumuz zaman hayatındaki bütün tercihleri ailesi, futbol ve inancı. Melo tarzı oyuncuların yaşı olmaz. Halen beni arayıp ‘Hoca’m hazırım’ diyor. Ortam uygun olursa gelebilir” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN İLGİLENİYOR

Dervişoğlu’nu bekleyeceğiz

∂ Terim, “Halil Dervişoğlu için temaslarımız sürüyor. Hatta başkanımız Burak Elmas kendi kişisel ilişkilerini de kullanıp Brentford Başkanı ile görüşüyor. İsteğimizi, ısrarımız söylüyoruz. Ancak Brentford Halil ile ilgili kararını kamptan sonra vereceğini söyledi. Beklemek zorundayız” dedi.

MUSTAFA OLAYI...

Performansına göre bakılacak

∂ G.Saray’ın Zamalek’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed’in satın alma opsiyonunu kullanılacak mı? Terim bu konuda “Karar vermek için çok zaman var. Bu soruyu Mustafa kendi cevaplayacak. Gösterdiği performansa göre karar vereceğiz’’ ifadesini kullandı.

Haaland’ı alamadık

Terim, “Erling Haaland’ı izlemek için yıllar önce Ümit Davala ve Necati Ateş’i maça göndermiştim” derken devamında “O zaman daha Molde’de oynuyordu. Ümit ile Necati hemen aradı, burası gözlemci dolu. Oyuncu çok iyi geç kalamadan hamle yapalım dediler. Bizim o dönem 9 milyon avromuz olsaydı Haaland’ı almıştık. Bizim gözlemci ekibimizin bilmediği oyuncu yok” dedi.

Fatih Terim'den Morutan transferi açıklaması Teknik Direktör Terim, Morutan'ın çok beğendiği bir oyuncu olduğunu, fakat söz konusu futbolcunun ücretinin gerektirdiği seviyelere ulaşamayacaklarını söyledi.