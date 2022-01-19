Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı uzun süredir İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’i alma çabaları yakın zamanda neticelenecek. İngiliz medya kuruluşu The Athletic’te yer alan habere göre 6 aydır Hull City’i satın alma girişimleri sonunda Acun Ilıcalı’nın Allam ailesiyle yaklaşık 24 milyon euro karşılığına anlaşmaya vardığı belirtildi.

DEVİR SÖZLEŞMESİ İÇİN İMZA BEKLENİYOR

Yapılacak duyurunun daha önce İngiliz Futbol Ligi'nden onay beklemek zorunda kaldığı ancak açıklamanın, 24 saat içerisinde yapılmasının artık mümkün olduğu kaydedildi. İngiliz medyasının haberde ayrıca İngiliz Futbol Ligi ile 19 Ocak'ta yapılacak toplantının ardından, devir sözleşmenin imzalanmasının beklendiği aktarıldı.





Ilıcalı, geçenlerde verdiği röportajda, "Uzun bir süre kulüp baktım. Hangisi bana daha uygun olur, satın alma imkanım olabilir mi diyerek... 5 kulübü araştırdım. Hull City'yi Premier Lig zamanlarından biliyordum. Gidip şehri ve kulübü görmek istedim. İlk olarak Haziran 2021'de gittim. İndiğim ilk andan itibaren kendimi çok iyi hissettim. Stadyumu ve insanları çok sevdim. Şehre karşı da büyük bir sevgi oluştu içimde. Hull'da da İstanbul'daki Boğaz Köprüsü gibi Humber Köprüsü var. Bu da kaderin bir başka işareti bence. Şehri ve kulübü gezdikten sonra yanımdaki kardeşime döndüm ve dedim ki; "İşte bu benim şehrim ve benim takımım." açıklamasında bulunmuştu.

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