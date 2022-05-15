Türkiye Gazetesi

Bundesliga'da sezon tamamlandı. Küme düşme hattındaki Hertha Berlin, 34. haftada konuk olduğu Borussia Dortmund'a 84'te yediği golle 2-1 mağlup olarak ligi 16. sırada tamamladı ve play-out maçına kaldı.

Hertha Berlin kalecisi Marcel Lotka, ilk yarının son anlarında hayati tehlike atlattı. Takımı kritik maçta 0-1 öndeyken kalesine gelen tehlikeli bir topu kurtarmak isteyen Polonyalı kaleci, kafasını direğe çarptı. 20 yaşındaki genç eldivenin o anları izleyenleri korkuttu. Bir süre bilinci kapalı yer de yapan Lotka tedavisinin ardından maça döndü. İlk yarının son anlarında yaşanan bu talihsiz olaydan sonra soyunma odasında ilk müdahalesi yapılan Hertha Berlin kalecisi maçtan sonra detaylı muayene edildi ve sağlığının iyi olduğu açıklandı.

ERLİNG HAALAND'DAN GOLLE VEDA

Borussia Dortmund'un gollerini 68. dakikada penaltıdan Erling Haaland ve 84. dakikada Youssoufa Moukoko attı. Hertha Berlin'in tek golünü 18. dakikada penaltıdan Ishak Belfodil kaydetti. Hertha Berlin, bu sonuçla 33 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi. Borussia Dortmund da 69 puanla ikinci oldu. Başkent ekibi böylelikle gelecek sezon Bundesliga'da mücadele etmek için Almanya İkinci Ligi'ni 3. sırada tamamlayan takımla "play-out" maçları oynayacak.

Manchester City'ye transfer olan Norveçli santrfor Erling Haaland, Dortmund'a golle veda etti. 21 yaşındaki yıldız duygusal anlar yaşadı.

Ocak 2020'de Salzburg'dan 20 milyon euroya transfer edilen Erling Haaland, Sarı-Siyahlı forma altında 86 maçta 89 gol attı ve 75 milyon euro kazandırarak Manchester City'ye transfer oldu.

BİELEFELD & FÜRTH KÜME DÜŞTÜ

Bundesliga'da 17. ve 18. sırayı alan ekipler, doğrudan küme düşüyor. Sezonu 16. sırada tamamlayan takım ise İkinci Futbol Ligi'ni 3. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor. Arminia Bielefeld, sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kalarak küme düştü. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Greuther Fürth, deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenilerek sezonu 18 puanla 18. ve son sırada tamamladı.

LEWANDOWSKİ ÜST ÜSTE 5. KEZ GOL KRALI OLDU

Bundesliga'da 2021-2022 sezonunun gol kralı, rakip fileleri 35 kez havalandıran Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandwoski oldu.

Robert Lewandowski, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 ve 2021'den sonra 7'nci, üst üste de 5. kez gol krallığına ulaştı. 33 yaşındaki golcü, 2020-2021 sezonunda 41 gol atarak Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan futbolcu" unvanını ele geçirmişti.

Dün maçtan sonra Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan yıldız ismin 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Barcelona Lewa'yla ciddi şekilde ilgileniyor.

Bu oyuncuyu 24 golle Bayer Leverkusen'de oynayan Patrik Schick ve 22 golle Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland takip etti.

Erling Haaland gitti, Karim Adeyemi geldi... Borussia Dortmund transfer dersi veriyor! Borussia Dortmund, transfer piyasasının en gözde ismi Erling Haaland'ı Manchester City'ye sattıktan saatler sonra Karim Adeyemi transferini açıkladı. 20 yşaındaki yeni golcüsü için 30 milyon euro bonservis ödeyen Bundesliga ekibi onu da ileride 100 milyon euroya satmayı planlıyor.

Bayern Münih Avrupa'nın beş büyük liginde erişilemeyecek rekoru kırdı Bayern Münih, Bundesliga’nın 31. haftasında Borussia Dortmund’u 3-1 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibi, böylece üst üste 10, toplamda ise 32. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.