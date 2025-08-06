Ankara büyük bir bisiklet etkinliğine hazırlanıyor: Gran Fondo Başkent 2025

Proje, muhtarlık iş birliğiyle yürütülüyor ve bisikleti yalnızca bir spor dalı değil, günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Tulumtaş her yaşa yönelik yapılandırılmış bisiklet eğitimi sunacak ve mahalleden bir çocuk bisiklet takımı kurulacak. Yarış rotasının bir parçası olan köy, güzergahtaki en anlamlı duraklardan biri olmayı vaat ediyor; köy halkı bisikletçileri güllerle karşılayarak desteklerini sembolize edecek. Gran Fondo Başkent yarışlarının 2024 yılındaki organizasyonunda mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri Tulumtaş’ta yarışçıları çiçeklerle karşılıyor. (Fotoğraf: Gran Fondo Başkent internet sitesi)

ŞEHİR İÇİ TIRMANIŞLARDAN KIRSAL YOLLARA: ZORLU AMA MANZARALI BİR PARKUR

2025 Gran Fondo Başkent, Bilkent Center önünden başlayacak ve yarışçılar uzun ile kısa mesafe, paralimpik ve tandem kategorilerinde mücadele edecek. Teknik inişler, şehir içi tırmanışlar ve açık düzlüklerin dengeli dağılımıyla tasarlanan parkur, sürücülerin dayanıklılığı ve taktiklerini zorlayacak.

En dikkat çekici bölümün şehir merkezindeki tırmanış olması bekleniyor. Bisikletçiler Atakule gibi Ankara simgelerinin yanından geçerek İncek, Tulumtaş, Halaçlı ve Koparan mahallelerini dolaşıp Bilkent'teki bitiş çizgisine ulaşacak.

Ankara’da düzenlenen Gran Fondo Başkent bisiklet yarışlarının 2024 yılındaki organizasyonundan bir görünüm. (Fotoğraf: Gran Fondo Başkent internet sitesi)

İKİ ROTA, TEK DAYANIKLILIK

Maximum Gran Fondo Başkent 2025'e katılanlar, kendine özgü zorluklar ve parkurlar sunan iki rota seçeneğinden birini tercih edecek.

Uzun parkur 90,9 kilometre uzunluğunda olup, toplamda 1.224 metre tırmanış içeriyor. Bisikletçiler Bilkent'ten başlayarak İncek, Gölbaşı ve Dumlupınar'dan geçip başlangıç noktasına dönecek.

Kısa parkur ise 56,06 kilometre uzunluğunda ve 853 metrelik bir tırmanış içeriyor. Bu rota, Çakırlar ve Beytepe'den geçerek Bilkent'te sona erecek.

Her iki rota da tamamen asfalt olup trafiğe kapalı şekilde planlandı. Hem bisikletçilerin güvenliği sağlanacak hem de Ankara’nın kentsel ve kırsal manzaraları sunulacak.

Gran Fondo Başkent 2025 bisiklet yarışı için uzun parkur haritası. (Fotoğraf: Gran Fondo Başkent web sitesi)

BİSİKLET TOPLULUKLARI İÇİN DOLU DOLU BİR HAFTASONU

Etkinlik iki gün sürecek ve hem sporcular hem de aileleri için festival havasında geçecek:

23 Ağustos Cumartesi

12:00–19:00: EXPO alanında yarış kitleri ve çip dağıtımı

18:00: Teknik bilgilendirme toplantısı

12:00–19:00: EXPO alanında yarış kitleri ve çip dağıtımı 18:00: Teknik bilgilendirme toplantısı 24 Ağustos Pazar

06:00–07:00: Son kontroller

08:00: Yarış başlangıcı

12:30–14:30: Ödül töreni

Tüm etkinlikler Bilkent Center çevresinde gerçekleşecek.

Gran Fondo Başkent 2025 bisiklet yarışı için kısa parkur haritası. (Fotoğraf: Gran Fondo Başkent web sitesi)

KURUMLAR VE KÜRESEL MARKALAR TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gran Fondo Başkent, 78 Event tarafından organize ediliyor; Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından destekleniyor. Yarış, yalnızca bir rekabet ortamı değil, sporun, kent kültürünün, çevre duyarlılığının ve toplumsal dayanışmanın buluşma noktası olarak görülüyor.

Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, 5 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısında, etkinliğin sporun birleştirici gücünü ve sağlıklı yaşamın önemini yansıtan büyük bir organizasyona dönüştüğünü belirtti. Türkiye Today’e yaptığı açıklamada, ziyaretçileri Ankara’nın kültürel mirasını keşfetmeye ve Türk misafirperverliğini yaşamaya davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu ise sporun sadece etkinlikler yoluyla değil, bir hayat biçimi olarak benimsendiğini vurguladı: “Bugün pedallanan her metre, daha aktif ve yaşanabilir bir Ankara için atılan güçlü bir adımdır.”

Etkinlik bu yıl güçlü kurumsal destek de aldı. Sponsorlar arasında Skoda, Mosso, Shimano, Sports International, SPX, Bilkent Otel ve Koru Hastanesi yer alıyor. Skoda Türkiye Pazarlama Müdürü Burcu Bozkurt Şafaklıoğlu, bu organizasyonun markanın bisiklet sporuna verdiği önemi yansıttığını ve Skoda Global’in de etkinliği kendi ağlarında desteklediğini söyledi.

78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas ise yarışın, sağlık, doğa ve sürdürülebilirlik gibi ortak değerler etrafında insanları bir araya getiren bir gelenek haline geldiğini belirtti. Basın toplantısında, “Cumhuriyetin kalbini bir kez daha bisiklet tekerleklerinin sesiyle attıracağız,” dedi.

AİLELER İÇİN ETKİNLİKLER

Başlangıç ve bitiş alanı olarak belirlenen Bilkent Center açık otoparkında, marka stantlarının yer aldığı bir fuar alanı, ailelere yönelik etkileşimli etkinlikler ve çocuklar için özel aktiviteler olacak. Katılımcılara etkinlik tişörtü, yarış kitleri, madalya ve günün anısına fotoğraf-video hizmetleri sunulacak.

Kayıtlar 19 Ağustos’a kadar Gran Fondo Başkent’in web sitesi üzerinden devam edecek. Etkinlik, her yaştan amatör sporcuya, kulüp bisikletçilerine ve bisiklet severlere spor, topluluk ve kültürün dinamik bir kutlamasında yer alma fırsatı sunuyor.