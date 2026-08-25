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Spor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bodrum’da kendisini iyi hissetmemesinin ardından İstanbul’a dönerek hastaneye başvurdu. Tedbir amacıyla anjiyo yapılan Adalı’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın sağlık durumuyla alakalı siyah-beyazlı camiayı yakından ilgilendiren bir gelişme oldu.

Bodrum’da bulunduğu esnada kendisini iyi hissetmeyen Adalı’nın, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul’a döndüğü bildirildi. Hastaneye giden Beşiktaş Başkanı’na doktorların yaptığı kontrollerin sonrasında tedbir amaçlı anjiyo uygulanmasına karar verildi.

ANJİYO BAŞARILI GEÇTİ

Serdal Adalı’ya yapılan anjiyo işleminin başarılı geçtiği bildirildi. Yapılan kontroller neticesinde Adalı’nın önemli bir sağlık problemi olmadığı kaydedildi.

Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında taburcu edilen Beşiktaş Başkanı’nın evine geçtiği ve bir süre dinleneceği ifade edildi.

Adalı’nın sağlık durumunun iyi olduğu, doktorların tavsiyesi kapsamında önlem amacıyla evinde istirahat ettiği belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu
Başlık ResmiBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu

BODRUM’DAN İSTANBUL’A DÖNDÜ

Alınan bilgilere göre süreç, Adalı’nın Bodrum’da olduğu esnada kendisini iyi hissetmemesiyle başladı. Bunun sonrasında İstanbul’a dönme kararı alan Adalı, vakit kaybetmeden hastaneye gidip kontrollerini yaptırdı.

Doktorların değerlendirmesinin sonrasında yapılan anjiyo sonrası herhangi bir ciddi sağlık problemine rastlanmadığı kaydedildi.

Adalı’nın ilerleyen süreçte sağlık durumunun takip edileceği, bir süre dinlendikten sonra Beşiktaş’taki çalışmalarına devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu
Başlık ResmiBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu

BEŞİKTAŞ’TA YOĞUN GÜNDEM

Serdal Adalı son zamanlarda Beşiktaş’ın yeni sezon yapılanması, transfer çalışmaları ve kulübün idari ve mali gündemi sebebiyle yoğun bir çalışma temposu yapıyordu.

Siyah-beyazlı kulüpte yeni sezon çalışmalarını yakından izleyen Başkan Adalı’nın sağlık durumu ile alakalı gelen olumlu haber, Beşiktaş camiasında da rahatlamaya sebep oldu.

Başkan Serdal Adalı’nın taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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