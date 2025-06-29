Mourinho'dan büyük neşter! Giden 5 isme 8 kişi daha ekleniyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 5 isimle yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertlilerin 8 futbolcuyla daha yol ayrımında olduğu iddia edildi. İşte o isimler...

Geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırklığıyla kapatan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Jose Mourinho liderliğinde bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Kadrosunu Avrupa maçları öncesi tamamlamak isteyen sarı lacivertliler bir yandan takıma takviye yapmak için kolları sıvarken, öte yandan da birçok isimle yollar ayrılıyor.

Lig bitmeden kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrıldı. Sezonun bitmesiyle birlikte kiralık olan Filip Kostic ile Allan Saint-Maximin'le de vedalaşıldı. Ardından yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Osayi-Samuel gitti.

Ancak ayrılan isimler bununla sınırlı kalmayacak...

BÜYÜK KIYIM YOLDA

Fenerbahçe'de temmuz ayı itibarıyla büyük bir kıyım yaşanacak. Fotomaç'ın haberine göre; ilk etapta Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Burak Kapacak'ın Fenerbahçe macerası sona erecek.

Takımda kalmak istemeyen Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku satılacak. Ayrıca performansından memnun olunmayan Sofyan Amrabat'a da yol gösterilecek. Bonservisi alınan oyuncu kulüp bulamazsa, istenilen bazı futbolcuların takasında kullanılacak.

Talipleri olan Youssef En-Nesyri, İsmail Yüksek ve Yusuf Akçiçek için de istenilen bonservis bedeli getirilirse oyuncular satılacak.