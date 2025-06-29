Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mourinho'dan büyük neşter! Giden 5 isme 8 kişi daha ekleniyor

Mourinho'dan büyük neşter! Giden 5 isme 8 kişi daha ekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho&#039;dan büyük neşter! Giden 5 isme 8 kişi daha ekleniyor
Fenerbahçe, Mourinho, Transfer, Serdar Aziz, Burak Kapacak, Dominik Livakovic, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 5 isimle yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertlilerin 8 futbolcuyla daha yol ayrımında olduğu iddia edildi. İşte o isimler...

Geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırklığıyla kapatan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Jose Mourinho liderliğinde bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Kadrosunu Avrupa maçları öncesi tamamlamak isteyen sarı lacivertliler bir yandan takıma takviye yapmak için kolları sıvarken, öte yandan da birçok isimle yollar ayrılıyor.

Lig bitmeden kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrıldı. Sezonun bitmesiyle birlikte kiralık olan Filip Kostic ile Allan Saint-Maximin'le de vedalaşıldı. Ardından yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Osayi-Samuel gitti.

Ancak ayrılan isimler bununla sınırlı kalmayacak...

Mourinho'dan büyük neşter! Giden 5 isme 8 kişi daha ekleniyor - 1. Resim

BÜYÜK KIYIM YOLDA

Fenerbahçe'de temmuz ayı itibarıyla büyük bir kıyım yaşanacak. Fotomaç'ın haberine göre; ilk etapta Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Burak Kapacak'ın Fenerbahçe macerası sona erecek.

Takımda kalmak istemeyen Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku satılacak. Ayrıca performansından memnun olunmayan Sofyan Amrabat'a da yol gösterilecek. Bonservisi alınan oyuncu kulüp bulamazsa, istenilen bazı futbolcuların takasında kullanılacak.

Talipleri olan Youssef En-Nesyri, İsmail Yüksek ve Yusuf Akçiçek için de istenilen bonservis bedeli getirilirse oyuncular satılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara'daki deprem sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama geldi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Osayi'nin babasının Beşiktaş'tan isteği ortaya çıktı! Bakın anlaşmayı bozan ne olmuş - SporOsayi'nin babası Beşiktaş'tan ne istedi?Benfica - Chelsea maçına yıldırım engeli! Hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi - SporBenfica - Chelsea maçına yıldırım engeli!QPR, yeni sezonda Sergen Yalçın'ı düşünüyor: İngiltere yolunda - SporQPR, yeni sezonda Sergen Yalçın'ı düşünüyor!Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: "20'de verseler Fener'e satmam" - SporTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: "20'de verseler Fener'e satmam"Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray yönetimine net mesaj: "Inter'i bana bırakın" - SporHakan Çalhanoğlu'ndan yönetime net mesaj!Beşiktaş kadroda düşünmediği golcüsüyle vedalaşacak! Güle güle Immobile - SporBeşiktaş golcüsüyle vedalaşacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...