Tiago Çukur yeniden Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi
Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe ve Ümraniyespor forması giyen Tiago Çukur, yeniden Süper Lig'e döndü. Karagümrük, genç isimle 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, yeni transferini açıkladı. İstanbul ekibi, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Tiago Çukur ile anlaştıklarını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı" ifadelerine yer verildi.
Hollanda doğumlu futbolcu, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Ümraniyespor’da görev yapmıştı.
32 MAÇTA 6 GOL
Karagümrük, yaptığı paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:
"22 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Roda’da 32 maçta 6 gol, 3 asist kaydetti. Tiago Çukur’a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."