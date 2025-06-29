Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tiago Çukur yeniden Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi

Tiago Çukur yeniden Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tiago Çukur yeniden Süper Lig&#039;de! Resmi açıklama geldi
Tiago Çukur, Süper Lig, Karagümrük, Fenerbahçe, Ümraniyespor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe ve Ümraniyespor forması giyen Tiago Çukur, yeniden Süper Lig'e döndü. Karagümrük, genç isimle 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, yeni transferini açıkladı. İstanbul ekibi, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Tiago Çukur ile anlaştıklarını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı" ifadelerine yer verildi.

Hollanda doğumlu futbolcu, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Ümraniyespor’da görev yapmıştı.

32 MAÇTA 6 GOL

Karagümrük, yaptığı paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

"22 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Roda’da 32 maçta 6 gol, 3 asist kaydetti. Tiago Çukur’a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a taziye mesajıPotanın Perileri Litvanya'yı devirdi! Dünya Kupası elemelerindeyiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Potanın Perileri Litvanya'yı devirdi! Dünya Kupası elemelerindeyiz - SporPotanın Perileri kritik maçta Litvanya'yı devirdiMourinho'dan büyük neşter! Giden 5 isme 8 kişi daha ekleniyor - SporMourinho'dan kadroya büyük neşterOsayi'nin babasının Beşiktaş'tan isteği ortaya çıktı! Bakın anlaşmayı bozan ne olmuş - SporOsayi'nin babası Beşiktaş'tan ne istedi?Benfica - Chelsea maçına yıldırım engeli! Hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi - SporBenfica - Chelsea maçına yıldırım engeli!QPR, yeni sezonda Sergen Yalçın'ı düşünüyor: İngiltere yolunda - SporQPR, yeni sezonda Sergen Yalçın'ı düşünüyor!Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: "20'de verseler Fener'e satmam" - SporTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: "20'de verseler Fener'e satmam"
Sonraki Haber Yükleniyor...