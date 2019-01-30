Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’in 12/B maddesinde yapılan değişiklikle “Tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, 3.600 liraya kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, 3.500 liranın üzerindeki cep telefonu alımı için kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz” şeklinde düzenlendiğini, geçici maddeyle de ocak sonuna kadar ise fiyat kısıtlaması olmaksızın tüm telefonlarda 12 ay taksite izin verildiğini hatırlattı. Terzioğlu fiyat sınırlaması olmaksızın tüm telefonlara 12 taksitin yıl sonuna kadar devam etmesinin ekonomide başlayan canlılığı sürdüreceğini söyledi.