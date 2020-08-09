Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yeni amiral gemisi Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra ile rakiplerine meydan okuyan Samsung, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch3 akıllı saat ve Galaxy Buds Live kulaklığını tanıttı. Samsung, Galaxy Z Fold2 ile de katlanabilir telefon deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

GALAXY NOTE 20: Samsung Galaxy Note 20, 6,7 inç Super AMOLED ekrana sahip. Arkada 64 MP (3x zoom, F/2.0) + 12 MP (geniş-açı) + 12 MP (ana, F/1.8) olmak üzere üçlü kamera dizilimi ile gelen Galaxy Note 20'nin ön tarafında 10 MP kamera yer alıyor. Gücünü Exynos 990’dan alan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dâhilî hafıza bulunuyor. 4.300 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ürün, yarım saatte yüzde 50 şarj olabiliyor. Samsung Note uygulaması ile Microsoft hesabınız otomatik olarak eşleşirken, Outlook hesabınızda aldığınız notlarınız da doğrudan telefona aktarılabiliyor. Galaxy Note 20'nin Türkiye fiyatı 9.299 TL.

GALAXY NOTE 20 ULTRA: Galaxy Note 20 Ultra 6,9 inç'lik Dinamik AMOLED bir ekrana sahip. Ayrıca cihaz Corning Gorilla Glass 7 cam teknolojisini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu olma özelliği taşıyor. Üçlü kamera dizilimiyle bizleri karşılayan Galaxy Note 20 Ultra'da, f/1.8 diyaframlı 108 MP çözünürlüklü ana görüntü sensörü yer alıyor. Bu kameraya 12 MP çözünürlüğünde telefoto ve 120 derece çekim açısına sahip 12 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Gücünü Exynos 990 işlemciden alan Galaxy Note 20 Ultra, 8K video kaydı da yapabiliyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ile dikkat çeken cihaz, istendiği taktirde 60 Hz ekran yenileme hızıyla çalışabiliyor. 12 GB RAM ve 256 GB dâhilî hafıza ile gelen telefonun hafızası microSD kart desteği sayesinde 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor. 4.500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ürün, 30 dakika içinde yüzde 50 oranında şarj olabiliyor. Galaxy Note 20 Ultra'nın Türkiye fiyatı ise 12.999 TL.

GALAXY Z FOLD 2: Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2'nin dışında 6,23 inç 2267×819 piksel 60 Hz bir AMOLED ekran yer alıyor. Modelin iç yüzeyinde ise 7,7 inç 2213×1689 piksellik “120 Hz” AMOLED ekran bulunuyor. 64 MP ana kamerası bulunan üründe 16 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kamera yer alıyor. 3x hibrit zum yapabilen telefon, 30x dijital zum da yapabiliyor. Ayrıca Galaxy Z Fold 2'nin ön yüzünde iki adet 10 MP f/2.2 selfie kamerası bulunuyor. Gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865+ işlemcisinden gücünü alan telefonun dahili hafızası 256 GB. 4.500 mAh kapasiteli cihaz aynı zamanda 15W kablosuz şarjı destekliyor.

GALAXY TAB S7: Galaxy Tab S7, 11 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip. S Pen kalem ile birlikte gelen cihaz gücünü Snapdragon 865 Plus işlemciden alıyor. 13 MP ana kamera ve 5 MP ultrageniş açılı kamera olmak üzere iki farklı kamera bulunan cihaz ile 4K çekim yapılabiliyor. 120 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çeken ürün 6 GB RAM-128 GB hafıza ve 8 GB RAM - 256 GB hafıza seçenekleriyle satışa sunuluyor. Galaxy Tab S7'nin Türkiye fiyatı 5.499 TL, Galaxy Tab S7+'ın Türkiye fiyatı ise 6.999 TL.

GALAXY BUDS LIVE: Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisini kullanan kulaklık, aynı anda iki ayrı cihaza bağlanabiliyor. Dokunmatik bir panele sahip olan cihazın batarya ömrü 5,5 ila 8 saat. Qi kablosuz şarj teknolojisini destekleyen Galaxy Buds Live, 5 dakika gibi kısa bir sürede bir saat kullanılacak kadar şarj olabiliyor. Galaxy Buds Live'ın Türkiye fiyatı 1.299 TL.

GALAXY WATCH 3: Samsung'un duyurusunu yaptığı beş yeni üründen biri de akıllı saati Galaxy Watch 3 oldu. 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı Galaxy Watch 3 120'den farklı egzersiz programı sunuyor. Samsung’un bugüne kadarki en kapsamlı sağlık paketini kullanan saat, aynı zamanda sağlıklı yaşam merkezi. Galaxy Watch 3'ün fiyatı 41 mm için 2.099 TL, 45 mm için 2.299 TL.