Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin roket ve füze araştırma ve üretim programının öncüsü Roket Sanayii ve Ticaret AŞ (Roketsan), Twitter üzerinden yeni bir paylaşım daha yaptı. 1 Nisan şaka gününe özel paylaşımda şirket, Roketsan'ın fotoğrafını "Gözü pek, hedefi tek, şakası yok!" şeklinde paylaştı. Roketsan'ın tweeti kısa sürede 2 binden fazla beğeniye ulaştı.

Roketsan'ın paylaştığı tweette yer alan fotoğraf.

ÇAKIR FÜZESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Kale Arge'nin geliştirdiği yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motorla çalışan yeni nesil seyir füzesi Çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla yerine getirebiliyor. Hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyetine sahip.

Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri ile Çakır, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor.

Türkiye'nin yeni nesil seyir füzesi, çoklu taşımaya imkan veren tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneğiyle ön plana çıkmakta. Çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkanı veren sürü konsepti ile düşmanın savunma sistemlerinin aşılması kolaylaşırken, bir ya da birden fazla hedefte yüksek etkinlik sağlanıyor.

Radar soğurucu özellikli özgün gövde tasarımı sayesinde Çakır, yüksek beka kabiliyeti sunuyor. Deniz üzerinde su sathına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak radar soğurucu gövde yapısı ile düşman hava savunma sistemlerince tespit edilebilirliğini en az seviyeye indiriyor. Bununla birlikte, karıştırmaya dayanıklı GNSS ve altimetre destekli ataletsel navigasyon sistemi ile yoğun elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da seyrine devam edebiliyor.

Çakır'ın tasarım çalışmaları devam ederken, ilk test atışının bu yıl yapılması planlanıyor. Platform entegrasyonunun ise 2023'de gerçekleşmesi hedefleniyor.

Roketsan, yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı duyurdu: 150 kilometre menzile sahip ROKETSAN (Roket Sanayii ve Ticaret AŞ), yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini duyurdu. Yeni nesil seyir füzesinin 150 kilometreden fazla menzile sahip olduğu da açıklandı.

Roketsan'ın 'KMC Silah Sistemi' TSK'nın gücüne güç katacak Roketsan'ın geliştirdiği Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanksavar bölüklerine ilave yetenek kazandırma amacıyla başlattığı yerli ve milli olan KMC Silah Sistemi Projesi savunma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü arttıracak.