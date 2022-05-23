Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Kasım ayındaki veriler, Google'ın sahibi olduğu işletim sistemi Android'in en çok kullanılan sürümünün Android 10 (yüzde 26,5) olduğunu gösteriyordu. Android 10'un ardından ikinci sırada ise yüzde 24,3'lük oranla Android 11 bulunuyordu. Ancak sıralama değişti.

9 Mayıs gününe ait son verilere göre, Android 11 şu anda Android'in en yaygın olarak dağıtılan sürümü. Zira Android telefonların yüzde 28,3'ünde bu işletim sistemi sürümü yüklü durumda. Son altı ayda Android 11 dağıtımındaki 2,1 puanlık artış, aynı zaman diliminde Android 10 dağıtımındaki 2,6 puanlık düşüşle neredeyse eşleşiyor (yüzde 26,5'ten yüzde 23,9'a geriledi).

LİSTEDEKİ DİĞER ANDROID SÜRÜMLERİ

Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise yüzde 16,2 pazar payıyla Android 9 Pie, ardından yüzde 11,6 ile Android 8-8.1 Oreo bulunuyor. Bunu yüzde 5 ile Android 7-7.1 Nougat, yüzde 3.9 ile Android 6 Marshmallow ve yüzde 3 ile Lollipop (Android 5-5.1) takip ediyor. Jelly Bean (Android 4.1-4.3) Android telefonların yüzde 0.4'ünde çalışırken Android 4.4 KitKat hala yüzde 1'lik bir paya sahip.

Android'in mevcut kararlı sürümü olan Android 12 ile ilgili herhangi bir verinin olmaması, geliştiricilerin bu bilgileri nasıl kullandığından kaynaklanıyor olabilir. 9to5Google'a göre geliştiriciler, işletim sisteminin belirli bir eski sürümünü desteklemeyerek uygulamalarının kaç Android kullanıcısını kaybedeceğini görmek için grafiği kullanıyor. Bu senaryoda, Android 12 ve Android 12L verileri özellikle değerli olmayacaktır.

Milyonlarca Android telefonda WhatsApp arayüzü değişiyor WhatsApp, Android cihazların beta sürümünde metin durumu arayüzünde bazı küçük değişiklikler yaptıktan sonra şimdi başka yeni iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Yeni beta test sürümü kayıtlarına göre platform, metin durumu güncellemesi olarak bir bağlantı paylaşırken artık önizleme imkanı sunacak.

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