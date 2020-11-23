Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki 21 Nisan 2020 tarihinde evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin talimat verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmişti.

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği avukatın itirazını kabul ederek, Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına hükmetti.

Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterildi

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş'ın olayı gerçekleştirdikten sonra Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından Özçağdaş'ın partinin talimatıyla hareket ettiği yönünde paylaşımda bulunduğunu belirtti. Üsküdar CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Canan Kaftancıoğlu'ndan talimat aldığına yönelik beyanda bulunduğu kaydedildi.

Olay günü Fahrettin Altun'un koruma nöbetçileri tarafından tutulan tutanakta araçla gelen 3 kişinin müştekinin ikametinin önüne gelerek fotoğraflama yaptığına dair tutanağı da değerlendiren mahkeme, Özçağdaş'ın cep telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede müştekinin ikametinin bulunduğu bahçeye ait 1 adet fotoğrafın bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Dosyanın soruşturma savcılığına gönderilmesine hükmedildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatını gizliliğini ihlal etme” suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.