Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Generallerin istifa ettiği iddiaları üzerine MSB kaynaklarından yapılan açıklamada sadece 2 generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğu ve taleplerinin kabul edildiği belirtildi.

Bazı basın organlarında yapılan haberlerde 2 generalin emeklilik taleplerinin olağan dışı bir işlem gibi gösterilerek TSK’nın yıpratılmaya çalışıldığı anlatıldı:

TSK'YI YIPRATMAYA YÖNELİK ALGI

“Sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak; iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK’nı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir.

Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır.”

RUTİN SÜREÇ

Açıklamada, TSK’da görev yapan her bir personelin, bu kutsal görevi seçmesi kadar emekli talebinde bulunması da en doğal hakkı olduğuna dikkat çekildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personelinin görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile Ocak-Şubat veya Temmuz-Ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabildikleri hatırlatıldı.

2 generalin emeklilik dilekçelerinin de 31 Ağustos 2021’de tamamlandığı vurgulandı.

28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 141 general ve amiralin görev yeri değişti Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki generaller yeni görev yerlerine atandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.