Türkiye Gazetesi

Yeni yılın ilk koronavirüs vaka tablosu belli oldu. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 27 COVID-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıkarken, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e ulaştı. Bir günde toplam 369 bin 27 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 325 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,17 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,71 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 131 milyon 930 bin 475’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİ'YE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

"İLK AYLARDAKİ CİDDİYETE DÖNMEK ZORUNDAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda artan vakalara karşı maske kullanımına dikkat çekerken, "Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir." dedi.

Veriler alarm veriyor: Son korona tablosu yeni yıl için uyarı Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi ise hayatını kaybetti.

30 Aralık koronavirüs tablosu geldi, vaka 39 bin 681 Sağlık Bakanlığı 30 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı, durum pek iç açıcı değil yeni vaka sayısı 39 bin 681'i buldu, işte son durum...