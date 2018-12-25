Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da bugün başlayacak kar yağışı yarın da etkisini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklıklar 12 derece birden düşecek. Kar yağışının perşembe günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

AKOM UYARDI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden 'İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceğini, kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 cm, yüksek bölgelerde ise 3-5 cm kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülmektedir' uyarısı yapıldı.

ANKARA DONACAK

Ankara'da ise yoğun kar yağışı bugün etkili olacak.. Ankara'da da sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Özellikle Başkent'te perşembe günü gündüz sıcaklığı -7 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -11 derece. Ankara'da hafta boyunca sıcaklıklar eksi değerlerde devam edecek.

SAĞANAK YAĞIŞ KAZA GETİRDİ

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.