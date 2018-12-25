Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin Kocaeli’de 2 günlük kar yağışı olacağı uyarılarının ardından beklenilen kar yağışı başladı. Hafta başında sıcakların düşmesi sonrası dün gece yeniden başlayan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Gündüz saatlerinde de etkisini gösteren kar yağışı ile Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Kartepe başta olmak üzere şehrin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında hazırlıklarını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kar timleri ise yağışın etkili olduğu alanlarda yolların kapanmaması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.