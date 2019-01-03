Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Poşetler yeni yıla girmemizle birlikte ücretlendirilmeye başladı. Bazı vatandaşlar bu karara itiraz etti. Bugün ise İstanbul'da çarpıcı bir olay yaşandı. Vatandaş marketten aldığı poşeti iade etti ve parasını geri aldı. İlk kez TGRT Haber'e konuşan Vedat Oktay'in iade etme sebebi ise bakın neydi?

İade prosedürü gereği sorulan iade sebebine, "Poşetten memnun kalmadım." gerekçesini belirten Oktay, poşeti teslim ederek 25 kuruşunu geri aldı.

Oktay sözlerine şöyle devam etti; 'Reklamlı olursa kabul etmem, beyaz düz poşet olursa kabul ederim. Ben o poşetin reklamını yapacaksam para vermem. Ben mecbur değilim reklamını yapmaya. Yasal olarak bu benim hakkım dedi.

Mağaza sorumlusu geri iade aldı

Kasiyer önce iadesini kabul etmedi. Ancak Vedat Bey'in mağaza sorumlusu ile görüşmeye geçti. İsteği kabul edildi ve poşet parasını iade aldı.

Vedat Bey şu sözleri söyledi;

Amaç zaten doğayı kirletmemek hem paramı aldım hem benim kullandığım poşeti başkasıda kullanıcak.