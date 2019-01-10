Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Etimesgut'taki Dumlupınar İlkokulu'nda okuyan epilepsi hastası otizmli M.F. Durna (8), iddiaya göre, öğretmeni Y.İ. tarafından darbedildi. Bu anlar başka bir öğretmen tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Videoda, kadın öğretmenin öğrencisine bağırdığı, eliyle ittiği ve üzerine sandalye fırlattığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında okulda bakıcı olarak çalışan S.A'nın ifadesine başvuruldu. S.A. "Öğretmen uzun zamandır çocuğa şiddet uyguluyor. Moraran yerleri tedavi edip fondötenle kapatıyor" dedi. Kendisi de öğretmen olan anne Pınar Durna da "Oğlum bir buçuk yıldır öğretmeni tarafından psikolojik, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kalmış, bu da iki gün önce ortaya çıkmıştır. Şu an öğretmen açığa alınmış. Bakanlığımız da gereken desteği verdi. Özel sınıflarına kameralar konulsun" şeklinde konuştu. İHA

Yerlerde sürükledi

ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan Greenup bölgesindeki bir okulda ise, 9 yaşındaki otizmli çocuk öğretmen tarafından şiddet gördü. Öğretmen, bileklerinden tuttuğu çocuğu koridorda sürükleyip tartakladı. Olay sonrası öğretmen okuldan atıldı.