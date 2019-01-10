Gaziantep ile merkezinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs çok sayıda dijital materyalle yakalanarak gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye’de silahlı eğitim alarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldikleri tespit edilen 2 şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suriye'de eğitim alan teröristler yakalandı
10.01.2019 - 17:55 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de silahlı eğitim alarak terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldikleri tespit edilen 2 terörist yakalandı.
Etiketler : Suriye,terörist,
597581 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597581.aspx
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