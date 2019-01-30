Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke  genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Akdeniz, İç  Anadolu (Eskişehir hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu  ile Afyonkarahisar'ın batı kesimleri, Manisa, Denizli, Uşak ve Çorum çevrelerinin  yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve  Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Güney Ege ve Akdeniz  kıyılarında gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve  sağanak görülecek.

Yağışların, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve  Hatay çevreleri ile Çanakkale ve Burdur'un güney ilçelerinde kuvvetli olması  bekleniyor.

Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde  kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20  santimetre ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus  olayı görülmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim  normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra  orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun  güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, bu akşam ilk  saatlerde Hatay çevrelerinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.    
 