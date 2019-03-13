Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. Bankanın şubesine kurusıkı tabanca ile gelen silahlı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Şahıs, daha sonrada çalışanları silahla tehdit edip kasadaki paraları alıp kaçtı. Olayın ardından banka şubesine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi alarak kameraları incelemeye aldı. Polisler, kavşak noktaları tutarak geniş önlem aldı. Soyguncu M.Y., bir süre sonra Alsancak semtinde polise teslim oldu. Polisler, kurusıkı tabanca ve yaklaşık 50 bin lirayla birlikte zanlıyı gözaltına aldı. M.Y., daha sonrada emniyete götürüldü.