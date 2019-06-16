Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 26
İstanbul: Parçalı bulutlu 31
İzmir: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Adana: Parçalı bulutlu 33
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 26
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37