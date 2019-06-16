Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli, Sakarya çevreleri ve Yalova'nın doğusunda yağışın etkisini arttırması bekleniyor.

Yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer dolu şeklinde olacak.

Beklenen kuvvetli yağışla görülebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu riskine ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.