Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin'e bağlı İkiztepe Mahallesi mevkiinde İpek Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Irak'a giden lüks cipleri taşıyan 31 R 7983 plakalı tır dorsesi devrilerek kaza yaptı. Kazada tır üzerinde bulunan lüks cipler savruldu. Bölgeye çağrılan vinçler yardımıyla devrilen tır dorsesi ve savrulan araçlar kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.