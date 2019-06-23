Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin'e bağlı İkiztepe Mahallesi mevkiinde İpek Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Irak'a giden lüks cipleri taşıyan 31 R 7983 plakalı tır dorsesi devrilerek kaza yaptı. Kazada tır üzerinde bulunan lüks cipler savruldu. Bölgeye çağrılan vinçler yardımıyla devrilen tır dorsesi ve savrulan araçlar kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Lüks araçları taşıyan tır devrildi
23.06.2019 - 18:52 | Son Güncelleme: 23.06.2019 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Irak'a lüks araçları taşıyan tır devrildi.
Etiketler : Mardin,yaşam haberleri,
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