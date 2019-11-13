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Bayrampaşa'da bankaya soygun girişimi
13.11.2019 - 17:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayrampaşa’da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Etiketler : banka soygunu,
662388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662388.aspx
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