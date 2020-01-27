Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürsürü Mahallesi’nde oturan Dürdane ile Zülküf Aydın, depreme evde çay içtikleri sırada yakalandı. Birbirlerine sarılan çift helalleştikleri sırada, bina üzerlerine yıkıldı. Koca Aydın, eşinin üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Dualar edip ölümü bekleyen ikiliyi, saatler sonra Suriyeli bir genç hayata bağladı. Dürdane Aydın, adının sadece “Mahmud” olduğunu bildiği kişiye ulaşabilmek için bir video çekip sosyal medyada yayınladı. Ve bu sayede gence ulaştı. İki yıl önce Suriye’nin Hama kentinden Hatay’a gelen ve üniversite eğitimi için üç ay önce Elâzığ’a yerleşen Mahmud el Osman, dün aile ile buluştu. Kahramanlarını karşılarında gören karı koca gözyaşlarına boğuldu. Gencin kolları ve ellerindeki yara izlerini görünce daha da duygusallaşan Dürdane Aydın, annesinin Suriye’de yaşadığını öğrenince “Sen hiç üzülme. Ben artık senin hem annenim hem de kardeşin. Seni artık bırakmam” dedi.

Ardından da “Kurtarılmayı hayal bile edemez hâldeydik. Sonra bir ışık gördük. Mahmud’un telefonunun ışığıymış. Eşim ıslık çalıp yardım istedi. Sonra bizi kurtardı. Elleri kanlar içindeydi ama o bana hâlen ‘Abla cam var dikkat et, bir yerin kesilmesin’ diyordu” şeklinde konuştu.

Mahmud da “İşten çıkıp spor yapmaya gidiyordum. Bu sırada deprem oldu. Yıkılan binadan insan sesleri duydum. Ellerimle enkazı kaldırmaya çalıştım, çevredeki gençlerden de yardım istedim ve birlikte çalıştık. Önce adamı sonra kadını kurtardım. Depremden sonra telefonum da kayboldu ama önemi yok. O insanların kurtulması benim için önemli. Ablamızla eşi o telefonun ışığıyla kurtarılabileceğini anlamıştı. O yüzden bendeki yeri bambaşka” ifadelerini kullandı. Zülküf Aydın ise “Biz olsak belki o kadar çaba göstermezdik” yorumunda bulundu.