Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce abonelerimizi kapsayan gönüllü hizmet şimdi bütün insanımız için… Dağıtıcı arkadaşlarımızın desteğiyle, evinden çıkamayan okuyucularımızın ve yaşlılarımızın alışverişlerini yapıp evlerine kadar teslim ederek hizmet vermeye devam ediyoruz. Tek yapmanız gereken dağıtıcınızın size verdiği ilinize ait hizmet telefonunu çekinmeden aramak.



Teslimat ücreti almadan

Gazetenizi her sabah kapınıza getirdiğimiz gibi acil ihtiyaçlarınızın temini için de yanınızdayız.

İyi günlerde olduğu gibi zor günlerde de siz değerli okuyucularımızın yanı başında olmaya devam edeceğiz.

Pazar hariç 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilecektir.



BÖLGE HİZMET NUMARALARI

1 ADANA 0322 346 36 26

2 AFYON 0272 212 04 97

3 AKSARAY-NİĞDE 0382 213 16 68

4 AMASYA 0358 218 43 67

5 ANKARA 0312 312 34 14

6 ANTALYA 0242 248 35 75

7 AYDIN 0256 214 68 41

8 BALIKESİR 0266 249 13 66

9 BOLU 0374 212 45 17

10 BURSA 0505 269 50 20

11 ÇANAKKALE 0286 212 30 50

12 ÇORUM-YOZGAT 0364 224 55 29

13 DENİZLİ 0258 264 54 58

14 DÜZCE 0380 523 14 14

15 EDİRNE-KIRKLARELİ 0284 213 39 85

16 ELÂZIĞ-BİNGÖL 0424 237 16 40

17 ERZİNCAN 0446 224 11 88

18 ERZURUM-KARS

ARDAHAN 0442 235 72 57

19 ESKİŞEHİR-BİLECİK 0222 230 89 91

20 GAZİANTEP 0342 215 29 75

21 ŞANLIURFA 0414 313 78 38

22 GİRESUN 0454 216 04 77

23 HATAY 0326 613 77 53

24 ISPARTA-BURDUR 0246 212 16 83

25 İST. ANADOLU 0216 598 02 04

26 İST. AVRUPA 0212 653 12 20

27 İZMİR 0232 445 05 85

28 İZMİT 0262 332 53 03

29 KAHRAMANMARAŞ 0344 221 50 00

30 KASTAMONU 0366 214 58 38

31 KAYSERİ 0352 221 04 54

32 KIRIKKALE 0318 225 10 85

33 KONYA 0332 238 63 62

34 KÜTAHYA 0274 224 54 14

35 MALATYA-ADIYAMAN 0422 325 06 20

36 MANİSA 0236 232 15 10

37 MERSİN 0324 336 19 69

38 MUĞLA 0252 212 66 51

39 NEVŞEHİR 0384 213 03 75

40 ORDU 0452 223 38 32

41 OSMANİYE 0328 814 57 34

42 RİZE 0464 217 43 33

43 SAKARYA 0264 277 45 86

44 SAMSUN-SİNOP 0362 431 17 18

45 SİVAS 0530 765 11 84

46 TEKİRDAĞ 0282 261 84 48

47 TOKAT 0356 214 26 84

48 TRABZON 0462 230 52 73

49 VAN 0432 214 09 52

50 ZONGULDAK-KARABÜK

BARTIN 0372 252 1020