Daha önce abonelerimizi kapsayan gönüllü hizmet şimdi bütün insanımız için… Dağıtıcı arkadaşlarımızın desteğiyle, evinden çıkamayan okuyucularımızın ve yaşlılarımızın alışverişlerini yapıp evlerine kadar teslim ederek hizmet vermeye devam ediyoruz. Tek yapmanız gereken dağıtıcınızın size verdiği ilinize ait hizmet telefonunu çekinmeden aramak.
Teslimat ücreti almadan
Gazetenizi her sabah kapınıza getirdiğimiz gibi acil ihtiyaçlarınızın temini için de yanınızdayız.
İyi günlerde olduğu gibi zor günlerde de siz değerli okuyucularımızın yanı başında olmaya devam edeceğiz.
Pazar hariç 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilecektir.
BÖLGE HİZMET NUMARALARI
1 ADANA 0322 346 36 26
2 AFYON 0272 212 04 97
3 AKSARAY-NİĞDE 0382 213 16 68
4 AMASYA 0358 218 43 67
5 ANKARA 0312 312 34 14
6 ANTALYA 0242 248 35 75
7 AYDIN 0256 214 68 41
8 BALIKESİR 0266 249 13 66
9 BOLU 0374 212 45 17
10 BURSA 0505 269 50 20
11 ÇANAKKALE 0286 212 30 50
12 ÇORUM-YOZGAT 0364 224 55 29
13 DENİZLİ 0258 264 54 58
14 DÜZCE 0380 523 14 14
15 EDİRNE-KIRKLARELİ 0284 213 39 85
16 ELÂZIĞ-BİNGÖL 0424 237 16 40
17 ERZİNCAN 0446 224 11 88
18 ERZURUM-KARS
ARDAHAN 0442 235 72 57
19 ESKİŞEHİR-BİLECİK 0222 230 89 91
20 GAZİANTEP 0342 215 29 75
21 ŞANLIURFA 0414 313 78 38
22 GİRESUN 0454 216 04 77
23 HATAY 0326 613 77 53
24 ISPARTA-BURDUR 0246 212 16 83
25 İST. ANADOLU 0216 598 02 04
26 İST. AVRUPA 0212 653 12 20
27 İZMİR 0232 445 05 85
28 İZMİT 0262 332 53 03
29 KAHRAMANMARAŞ 0344 221 50 00
30 KASTAMONU 0366 214 58 38
31 KAYSERİ 0352 221 04 54
32 KIRIKKALE 0318 225 10 85
33 KONYA 0332 238 63 62
34 KÜTAHYA 0274 224 54 14
35 MALATYA-ADIYAMAN 0422 325 06 20
36 MANİSA 0236 232 15 10
37 MERSİN 0324 336 19 69
38 MUĞLA 0252 212 66 51
39 NEVŞEHİR 0384 213 03 75
40 ORDU 0452 223 38 32
41 OSMANİYE 0328 814 57 34
42 RİZE 0464 217 43 33
43 SAKARYA 0264 277 45 86
44 SAMSUN-SİNOP 0362 431 17 18
45 SİVAS 0530 765 11 84
46 TEKİRDAĞ 0282 261 84 48
47 TOKAT 0356 214 26 84
48 TRABZON 0462 230 52 73
49 VAN 0432 214 09 52
50 ZONGULDAK-KARABÜK
BARTIN 0372 252 1020