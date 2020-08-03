Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram namazının ardından randevularına göre kesimhaneye giden vatandaşlar hijyensiz ortamı görünce ilk şoku yaşadı. Maskesiz, eldivensiz kesim yapan ekiplerin tecrübesiz ve işin ehli olmayan kişiler olması meseleyi daha da büyüttü. Elektriklerin kesilmesi ile birlikte ite kaka yürüyen sistem tamamen çöktü. Etler askıda kaldı, kimi vatandaşların hayvanları yere düşerek zarar gördü.

Kurban etlerini vaktinde alamayan vatandaşlar erken saatlerde kesimhaneye gitti. Vatandaşlar bölgede ağır kokunun olduğunu birçok kişinin hayvanının gece kesildiği halde sıcağa rağmen askıda kaldığını söyledi.

Kurban kesimi gerçekleşmeyen bir vatandaş, “‘Her şey çok güzel olacak’ dedi, her şeyi berbat etti” ifadelerini kullanırken, bir vatandaş ise içeride kurbanlıkların karıştığını ve bir kişinin kurbanının kaybolduğunu söyledi. Kurbanların İslami usullere göre kesilmediğini iddia eden bir vatandaş da, “Bunlar kasap değil, hayvanlar kesilirken tekbir getirmediler, vekalet de almadılar” dedi.

Kesim için 1.250 TL ödedikleri hâlde hizmet alamayan bazı vatandaşlar da kurbanlarını kendileri kesti.

Yaşanan bunda sıkıntıya rağmen mağdurlar karşılarında bir muhatap bulamadı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de herhangi bir açıklama gelmedi.