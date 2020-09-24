Yolçatı köyünde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 4 Eylül 2020 tarihinden itibaren karantina uygulaması başlatılmıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk etapta 14 gün karantinaya alınan köyde, vakaların devam etmesi nedeniyle 5 gün karantina uzatılmıştı. Yolçatı köyünde toplamda 19 gün süreyle uygulamaya konulan karantinanın 23 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.
Kütahya'da bir köyde karantina kaldırıldı
24.09.2020 - 10:44 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Yolçatı köyünde 19 gün süreyle uygulanan karantina kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,Kütahya,köy,karantina,
734093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/734093.aspx
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